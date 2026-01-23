133,4 тысячи волгоградских студентов отпразднуют Татьянин день





25 января в России будет отмечаться День российского студенчества, известный еще как Татьянин день. В Волгоградстате подготовили интересные факты о волгоградских студентах и учебных заведениях, где они грызут гранит науки.

В Волгоградской области функционируют 50 самостоятельных средних специальных учебных заведений и 8 их филиалов, а также 11 самостоятельных вузов и 11 их филиалов. Обучение по программам среднего профессионального образования осуществляют 6 высших учебных заведений и 10 филиалов вузов.

На начало 2025/2026 учебного года общее количество студентов в образовательных учреждениях Волгоградской области составило 133,4 тыс. человек. Большая часть, 49%, - это студенты вузов. Программы подготовки специалистов среднего звена выбрали 46,8% студентов, а квалифицированными рабочими и служащими собираются стать 4,2% молодых людей.

По итогам приемной кампании средние специальные учебные заведения региона приняли на обучение 22,1 тыс. человек, высшие учебные заведения – 19,3 тыс. человек.

К слову, в 2025 году образовательными учреждениями выпущено 10,9 тыс. бакалавров, специалистов и магистров, 13,6 тыс. специалистов среднего звена, а также 3,5 тыс. представителей рабочих профессий.