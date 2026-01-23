Свой вес в морковках волгоградцы смогут узнать в ЦПКиО





Необычные весы появились в Центральном парке Волгограда. Вес гостей ЦПКиО здесь решили определять в морковках. Новый арт-объект расположился на территории деревни «Альпаково» в лаунж-зоне.

– С помощью такой необычной конструкции волгоградцы смогут сделать не только яркие фотографии на память, но и узнать свой вес в морковках. Подобные весы стоят на московском Арбате, там вес отдыхающих измеряется в мандаринах, – сообщили в пресс-службе парка.



Отметим, что определить свой вес в морковках смогут даже самые упитанные посетители волгоградского парка: максимальный подъёмный вес – до 300 кг. Сначала весы измерят массу тела, затем встроенная программа конвертирует ее в условные «морковные единицы».

В парке отмечают, что реализовать креативную идею помогли сотрудники Волгоградского завода весоизмерительной техники.