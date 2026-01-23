Продажу алкоголя запретили 25 января в Волгоградской области

В Волгоградской области 25 января будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. В регионе городские власти уже активно информируют жителей о запрете, который будет действовать в День российского студенчества.

- За нарушение норм действующего законодательства предусмотрена административная ответственность в соответствии с Законом Волгоградской области от 11.06.2008 г. № 1693-ОД «Кодекс Волгоградской области об административной ответственности, - сообщают в администрации Камышина.

Запрет на продажу алкоголя, согласно региональному законодательству, в Волгоградской области вводится несколько раз в год. Помимо 25 января сухой закон объявляется в День Последнего звонка в мае, 1 июня – в Международный день защиты детей, в День молодежи России в июне и 1 сентября –в День знаний.





