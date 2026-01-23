«Это первый случай»: пострадавшую от взрыва газа пятиэтажку восстановили в Котельниково

В городе Котельниково Волгоградской области восстановили жилую пятиэтажку, которая осенью 2023 года пострадала от взрыва газа. В результате ЧП тогда погиб мужчина, двое, включая ребенка, пострадали. После осмотра последствий было принято решение восстановить поврежденные взрывом конструкции.

— Это первый в России случай, когда после взрыва газа дом восстанавливают, а не признают аварийным и сносят, - сообщили в инспекции Госжилнадзора Волгоградской области. – 24 декабря 2025 года жильцам подъезда №4 выдали ключи и разрешения на вселение.

Напомним, что взрыв бытового газа с последующим возгоранием в двух жилых квартирах пятиэтажного панельного дома № 1 на улице Родина произошел в Котельниково 23 октября 2023 года. После ЧП специалисты осмотрели квартиры и здания в целом. Эксперты решили, что дом может функционировать, так как все ключевые строительные конструкции были в работоспособном состоянии.

В ходе работ были демонтированы разрушенные части здания и заменены на новые. Также были восстановлены все коммуникации. Был выполнен монтаж конструкций крыши и пятого этажа двух подъездов, работы по устройству кровельного покрытия, отделочные работы в квартирах и местах общего пользования.