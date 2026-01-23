Казачий крестный ход с чудотворной иконой пройдет через Волгоград

В Волгоградской области с 1 по 22 февраля пройдет казачий крестный ход со списком чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед» из Самарской епархии.

По информации Волгоградской епархии, святой образ по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора прибудет в кафедральный собор Александра Невского в Волгограде 1 февраля, где пробудет до 3 февраля. Затем крестный ход пройдет по храмам в Камышинском, Дубовском и Городищенском районах, а потом снова вернется в Волгоград.

Справка.

Икона Божией Матери «Избавительница от бед» - святыня Самарского края и всего Среднего Поволжья. Она явилась чудесным образом в селе Ташла Самарской губернии 21 октября в 1917 году, буквально накануне большевистского переворота. На месте явления иконы забил святой источник, где произошло множество чудес и исцелений после молитв у святого образа. В 2017 году, к столетию явления иконы в Ташле, по решению Священного Синода, образован женский Свято-Троицкий монастырь.

Источник в девяностые годы расчищен и освящен, там оборудованы несколько купелей. Чудеса и исцеления происходят здесь и по сей день.

Походная икона — это список с чудотворной иконы «Избавительница от бед», сделана она специально для Крестного хода, и тоже прославилась многими чудесами.

