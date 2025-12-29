



Президент США Дональд Трамп намерен пересмотреть американские подходы к работе с Зеленским после атаки, совершенной ВСУ с применением дронов на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

- Как было сказано, это (атака Киева на госрезиденцию президента РФ) несомненно повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, - пояснил Ушаков.



Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обратил внимание американского лидера Дональда Трампа на террористическую атаку Киева на свою госрезиденцию в Новгородской области.



- Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен, - указал Ушаков, отметив, что Трамп не мог даже предполагать такой сумасшедший поступок.



Скриншот rutube

