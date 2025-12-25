В рейтинге полезности депутатов Госдумы не оказалось волгоградцев

Депутаты Госдумы от Волгоградской области из-за низкого коэффициента своей деятельности не вошли в ТОП-50 самых полезных народных избранников, составленный по итогам работы нижней палаты парламента за 2025 год. Волгоградцев не оказалось в интегральном рейтинге, составленном на основе экспертного индекса, индекса активности, работы в регионе, медийности и народного голосования. В промежуточных рейтингах отметились лишь двое, представляющих Волгоградскую область. Так, Алексей Волоцков в списке из 50 человек оказался на 32-м месте в индексе народного голосования. А Евгений Москвичев - на 38-м месте в экспертном рейтинге.
В итоге волгоградские депутаты заняли не самые лучшие позиции в интегральном рейтинге в списке из 432 человек. Так, Алексей Волоцков расположился на 116-м месте с интегральным индексом 34,08. Владимир Плотников занял 134-е место (32,54). Виталий Лихачев - 168-е место с показателем 30,66 балла. Андрей Гимбатов расположился на 236-м месте. Его деятельность оценили 27,86 баллами.
А первая тройка самых полезных депутатов Госдумы РФ представлена Андреем Макаровым, Ириной Яровой и Павлом Крашенниниковым.
Интегральный рейтинг рассчитывался на основе показателей в промежуточных рейтингах. Например, в индексе медийности учитывалась цитируемость депутатов в соцсетях и в СМИ, в индексе активности – работа и выступления в Госдуме. Рейтинг народного голосования рассчитывался по соотношению голосов на сайте «Депутат клуб» к общему количеству проголосовавших.
Напомним, Волгоградскую область в Госдуме представляют семь депутатов: Андрей Гимбатов, Алексей Волоцков, Виталий Лихачев, Владимир Плотников, Николай Николаев, Евгений Москвичев и Николай Арефьев.
Фото Госдумы РФ