Политика

В рейтинге полезности депутатов Госдумы не оказалось волгоградцев

Политика 25.12.2025 16:03
0
25.12.2025 16:03


Депутаты Госдумы от Волгоградской области из-за низкого коэффициента своей деятельности не вошли в ТОП-50 самых полезных народных избранников, составленный по итогам работы нижней палаты парламента за 2025 год. Волгоградцев не оказалось в интегральном рейтинге, составленном на основе экспертного индекса, индекса активности, работы в регионе, медийности и народного голосования.  В промежуточных рейтингах отметились лишь двое, представляющих Волгоградскую область. Так, Алексей Волоцков  в списке из 50 человек оказался на 32-м месте в индексе народного голосования. А Евгений Москвичев -  на 38-м месте в экспертном рейтинге. 

В итоге волгоградские депутаты заняли не самые лучшие позиции в интегральном рейтинге в списке из 432 человек.  Так, Алексей Волоцков расположился на 116-м месте  с интегральным индексом 34,08. Владимир Плотников занял 134-е место (32,54). Виталий Лихачев - 168-е место с показателем 30,66 балла. Андрей Гимбатов расположился на  236-м месте. Его деятельность оценили 27,86 баллами. 

А первая тройка самых полезных депутатов Госдумы РФ  представлена Андреем Макаровым, Ириной Яровой и Павлом Крашенниниковым. 

Интегральный рейтинг рассчитывался на основе показателей в промежуточных рейтингах. Например, в индексе медийности учитывалась цитируемость депутатов в соцсетях и в СМИ, в индексе активности – работа и выступления в Госдуме. Рейтинг народного голосования рассчитывался по соотношению голосов на сайте «Депутат клуб» к общему количеству проголосовавших. 

Напомним, Волгоградскую область в Госдуме представляют семь депутатов: Андрей Гимбатов, Алексей Волоцков, Виталий Лихачев, Владимир Плотников, Николай Николаев, Евгений Москвичев и Николай Арефьев. 

Фото Госдумы РФ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
25.12.2025 16:03
Политика 25.12.2025 16:03
Комментарии

0
Далее
Политика
25.12.2025 15:10
Политика 25.12.2025 15:10
Комментарии

0
Далее
Политика
24.12.2025 10:14
Политика 24.12.2025 10:14
Комментарии

0
Далее
Политика
22.12.2025 17:41
Политика 22.12.2025 17:41
Комментарии

0
Далее
Политика
18.12.2025 21:26
Политика 18.12.2025 21:26
Комментарии

0
Далее
Политика
18.12.2025 20:57
Политика 18.12.2025 20:57
Комментарии

0
Далее
Политика
18.12.2025 16:09
Политика 18.12.2025 16:09
Комментарии

0
Далее
Политика
15.12.2025 16:28
Политика 15.12.2025 16:28
Комментарии

0
Далее
Политика
13.12.2025 18:20
Политика 13.12.2025 18:20
Комментарии

0
Далее
Политика
11.12.2025 20:53
Политика 11.12.2025 20:53
Комментарии

0
Далее
Политика
08.12.2025 18:46
Политика 08.12.2025 18:46
Комментарии

0
Далее
Политика
08.12.2025 13:16
Политика 08.12.2025 13:16
Комментарии

0
Далее
Политика
04.12.2025 18:41
Политика 04.12.2025 18:41
Комментарии

0
Далее
Политика
03.12.2025 15:39
Политика 03.12.2025 15:39
Комментарии

0
Далее
Политика
28.11.2025 21:42
Политика 28.11.2025 21:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:43
«Там не важно, кем ты был на гражданке»: в Волгограде ветераны рассказали о жизни до и после СВОСмотреть фотографии
16:38
В Камышине похоронят Максима Ирушкина и Павла Шишкина, погибших на СВОСмотреть фотографии
16:13
Волгоградцы достойно выступили на крупных соревнованиях в МосквеСмотреть фотографии
16:03
В рейтинге полезности депутатов Госдумы не оказалось волгоградцевСмотреть фотографии
15:29
В Волгограде скончался художник-постановщик музтеатра Алексей МихальчевСмотреть фотографии
15:10
Андрей Бочаров принимает участие в заседании Госсовета РФ по кадрамСмотреть фотографии
14:35
Крыша НЭТа в Волгограде задымилась из-за жировых отложений в кафеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:13
Волгоград стал площадкой для первого в России инвестиционного партнёрства государства и бизнеса в социальном питанииСмотреть фотографии
13:19
Военный суд вынес приговор волгоградцу за призывы к терроризмуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:04
Бастрыкин поможет жителям 74-летнего аварийного дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:54
Застройщики назвали невыгодным возведение многоэтажек в РоссииСмотреть фотографии
12:09
Ни одного следа: под Волгоградом две недели ищут пропавшего в снежный буран пастухаСмотреть фотографии
11:52
Пассажиры Волгограда говорят «спасибо»: Drivee поблагодарил таксистов, которые везут Новый годСмотреть фотографии
11:45
«Только что суд забрал у меня дом»: дачи, построенные под Волгоградом на проданной 14 лет назад земле, оказались вне законаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:40
Пытались согреться: неисправный обогреватель унес жизнь семейной пары под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:18
Пятерых жителей Волгоградской области наградили посмертно за СВОСмотреть фотографии
11:15
Важные для участников СВО законы вступают в силу 26 декабряСмотреть фотографии
11:04
Ребенку-инвалиду из Волгоградской области отказали в лечебном питанииСмотреть фотографии
11:00
Список налогов, которые волгоградцы должны заплатить до 29 декабряСмотреть фотографии
10:43
В Волгограде стартуют игры второго тура чемпионата России по волейболуСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде водитель «Лады» сыграл в «боулинг» с двумя грузовиками и скрылсяСмотреть фотографии
10:20
В Волгограде облдума собирается на последнее заседание в 2025 годуСмотреть фотографии
09:55
Суд изъял у экс-минтранса Дона Окунева 600 млн рублейСмотреть фотографии
09:27
Александр Воробьев возглавил комитет молодежной политики Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:25
Зимняя сказка Волгограда: рождественские скидки в термобассейне «Акватория» и открытие «Центра зимнего отдыха O₂»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:12
Лис заметили в жилых кварталах Волгограда и областиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:13
Волгоградские чиновники больше не будут выворачивать кошелькиСмотреть фотографии
08:10
Мошенники стали вербовать волгоградцев под видом сотрудников военкоматаСмотреть фотографии
07:50
Назван лидирующий по болеющим школьникам район Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:25
Один украинский дрон перехвачен ПВО в Волгоградской области ночьюСмотреть фотографии
 