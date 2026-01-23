Из-за ДТП жители Дубовки остались без света

В Дубовке Волгоградской области электрики устраняют последствия ДТП, которое оставило часть домов райцентра без света. По сообщениям очевидцев, авария произошла на улице Гоголя – автомобиль врезался в столб линии электропередач. Удар был такой силы, что опора согнулась.

Из-за происшествия пропал свет в северной части Дубовки. В единой диспетчерской службе корреспонденту V102.RU пояснили, что работы по возвращению электричества продолжаются и скоро будут закончены. Свет уже появился в микрорайоне «Собачий». Подробности ДТП выясняются в ГУ МВД по Волгоградской области.