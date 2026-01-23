Операторов связи обяжут возвращать украденные мошенниками деньги





В России на законодательном уровне планируют усилить ответственность при краже денег граждан мошенниками. По информации «Парламентской газеты», в ЦБ предложили усовершенствовать механизм компенсации и предусмотреть выплату украденных средств операторами сотовой связи.

Новый пакет мер, направленных на снижение рисков кибермошенничества и усиление безопасности пользователей, разработан Минцифры и состоит из более чем 20 пунктов. В числе принципиальных — обеспечение взаимодействия операторов связи и банков с применением государственной информационной системы «Антифрод».

Согласно инициативе авторов законопроекта, сотовые компании обязаны защищать абонентов, выявляя подозрительные звонки, и сигнализировать о появлении мошенников и абонентам, и банкам. В связи с этим в случае совершенного преступления и потери человеком средств предлагается делить ответственность между банками и операторами связи.

– В первую очередь речь идет о компенсационном механизме при списании денежных средств с банковского счета клиента, – прокомментировала представитель ЦБ Виктория Никитина. – В настоящий момент ответственность несут только банки. Если оператор не передал в ГИС «Антифрод» информацию для банка о мошенническом звонке, то он в полном размере будет нести ответственность. Если же банк не выполнил свои обязанности по закону, тогда ответственность понесет он. Если оба участника процесса нарушили свои обязанности, то ответственность будет в равных долях.