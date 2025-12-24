Политика

Экс-глава Палласовского района Толмачев назначен зампредом облкомтерполитики

24.12.2025
0
24.12.2025


В администрации Волгоградской области продолжается ротация кадров. На этот раз перестановки затронули комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики региона. На должность заместителя председателя — начальника управления внутренней политики назначен Вячеслав Толмачев.

Ранее чиновник с 2014 года занимал пост главы Палласовского района. По информации региональной администрации, Вячеслав Толмачев имеет 12-летний опыт работы на руководящих должностях.

Отметим, об отставке Вячеслава Толмачева с поста руководителя районной администрации стало известно 18 декабря. Одновременно свою должность оставил и глава Старополтавского района Александр Мелкумов. Последний также был назначен на должность в администрации Волгоградской области.

Фото: Вячеслав Толмачев / vk.com

