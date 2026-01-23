Операция по спасению пятерых человек, которые на машине увязли в снегу в Волгоградской области, прошла ночью в Дубовском районе. Помощь людям, оказавшимся в снежном плену, оказали специалисты районного поисково-спасательного подразделения ГКУ Служба спасения.

- Для оказания помощи пострадавшим было задействовано судно на воздушной подушке «Кайман». Спасатели убедились в удовлетворительном состоянии всех пяти человек, оказали необходимую помощь и незамедлительно эвакуировали их из снежного плена, - сообщили в Службе спасения.





Сигнал о застрявшем в снегу автомобиле поступил 23 января в 00:11 мск на пульт оперативного дежурного. Находившиеся в машине люди оказались заблокированы в снегу в труднопроходимой местности и самостоятельно выбраться не могли. Спасатели добрались до «пленников» в 01:04 мск.





Фото: ГКУ Служба спасения





