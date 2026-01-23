Главное

 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
Общество

Троих рыбаков-безумцев сняли со льда спасатели в Волгограде

Общество 23.01.2026 13:32
0
23.01.2026 13:32


Троих рыбаков, отправившихся за уловом к Волжской ГЭС, сняли со льда спасатели. В любой момент мужчины рисковали оказаться в ледяной воде, находясь далеко от берега.

23 января сотрудники ГКУ «Служба спасения» опубликовали фотографии после очередного рейда. На снимках отчетливо видно, что рыбаки вышли на лед, который в буквальном смысле начал расползаться под ногами у берега.

– Эта опасная ситуация могла закончиться трагедией. Подобные случаи — не редкость на наших водоёмах в период неустойчивых температур, – комментируют специалисты. – Нет такого улова, который стоил бы человеческой жизни. Беспечность может привести к тяжелейшим последствиям не только для тех, кто рискует своей жизнь, но и для спасателей, которые будут рисковать собой, чтобы оказать помощь.


В Службе спасения просят волгоградцев не выходить на лед, если его толщина меньше 10 сантиметров и, тем более, не выезжать на поверхность водоемов зимой на транспорте. Призывают жителей Волгоградской области отдельно поговорить с детьми и объяснить им все риски развлечения на непрочном льду. 

В случае возникновения экстренной ситуации номер для вызова спасателей – 112. 8 8442 33-60-60 – телефон оперативного дежурного ГКУ Служба спасения.

Фото: ГКУ «Служба спасения»

