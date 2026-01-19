В России предложили увеличить время работы детсадов





В России предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина

— Сад должен работать до восьми часов совершенно точно. Это не обязательно должны быть воспитатели на местах, но хотя бы нянечки, — поделилась РИА Новости Москвитина.

По мнению зампреда комиссии Общественной палаты, нынешний график не соответствуют реалиям, поскольку данные учреждения закрываются раньше, чем россияне заканчивают свой рабочий день. По ее мнению, данная проблема косвенно также влияет на показатели рождаемости.