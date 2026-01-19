Федеральные новости

В России предложили увеличить время работы детсадов

Федеральные новости 19.01.2026 08:46
0
19.01.2026 08:46


В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина

— Сад должен работать до восьми часов совершенно точно. Это не обязательно должны быть воспитатели на местах, но хотя бы нянечки, — поделилась РИА Новости Москвитина. 

По мнению зампреда комиссии Общественной палаты, нынешний график не соответствуют реалиям, поскольку данные учреждения закрываются раньше, чем россияне заканчивают свой рабочий день. По ее мнению, данная проблема косвенно также влияет на показатели рождаемости. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
19.01.2026 08:46
Федеральные новости 19.01.2026 08:46
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.01.2026 13:27
Федеральные новости 16.01.2026 13:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.01.2026 11:27
Федеральные новости 16.01.2026 11:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.01.2026 16:07
Федеральные новости 15.01.2026 16:07
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.01.2026 09:15
Федеральные новости 15.01.2026 09:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.01.2026 19:48
Федеральные новости 14.01.2026 19:48
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.01.2026 15:03
Федеральные новости 14.01.2026 15:03
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.01.2026 17:00
Федеральные новости 12.01.2026 17:00
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.01.2026 12:13
Федеральные новости 12.01.2026 12:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.01.2026 11:31
Федеральные новости 12.01.2026 11:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.01.2026 14:30
Федеральные новости 11.01.2026 14:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.01.2026 17:41
Федеральные новости 10.01.2026 17:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.01.2026 10:17
Федеральные новости 09.01.2026 10:17
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.01.2026 10:45
Федеральные новости 07.01.2026 10:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.01.2026 09:56
Федеральные новости 07.01.2026 09:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:03
В Волгограде на Дар-Горе автобус №88 сбил двоих пешеходовСмотреть фотографии
10:57
29-летнего волгоградца пырнули ножом в кафеСмотреть фотографии
10:27
Власти Волгограда рассекретили список обновления парков и бульваров в 2026 годуСмотреть фотографии
10:15
Волгоградцы в 2025 году проели и пропили 296,5 млрдСмотреть фотографии
10:09
Более 5 тысяч православных волгоградцев за ночь окунулось в купелиСмотреть фотографии
09:58
В России ветеранов СВО защитят от сокращений на работеСмотреть фотографии
09:47
Момент наезда авто на столб в Волжском попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:28
Волгоградская область в рейтинге преступности приблизилась к Чечне и ДагестануСмотреть фотографии
09:08
Волгоградцам рассказали о самых прибыльных сферахСмотреть фотографии
08:46
В России предложили увеличить время работы детсадовСмотреть фотографии
08:25
Фотограф в Крещенский Сочельник снял закат на фоне Мамаева курганаСмотреть фотографии
08:11
Магнитные бури ожидают волгоградцев 20 январяСмотреть фотографии
07:51
Оплачиваемый выходной получат волгоградцы при диспансеризацииСмотреть фотографии
07:40
В Волгограде юная дропперша промышляла продажей банковских картСмотреть фотографии
07:28
БПЛА миновали Волгоградскую область ночью 19 январяСмотреть фотографии
07:17
Авария обесточила дома волгоградцев в крещенский сочельникСмотреть фотографии
06:48
В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоСмотреть фотографии
06:31
Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортажСмотреть фотографии
23:39
Первые смельчаки окунулись в ледяные иордани в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
23:13
Столбики термометров в Волгограде поползут вверх после КрещенияСмотреть фотографии
21:30
Волгоградцам рассказали об изменении требований к участкам в СНТСмотреть фотографии
20:52
МЧС предупредило об опасном нарастании льда в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:26
Волгоградцам назвали самое выгодное для отпуска времяСмотреть фотографии
18:22
«Порой все это превращается в язычество»: волгоградский священник – о смывании грехов, фото из купелей и откровенных купальникахСмотреть фотографии
18:05
Собака столкнула BMW с фургоном в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:51
Радио и ТВ замолчат в Волгоградской области с 19 январяСмотреть фотографии
16:22
«За вкус император наградил золотыми часами»: как Сарептская горчица стала символом Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:25
Святая вода потекла из кранов в жилых домах КамышинаСмотреть фотографии
14:51
В Волгоградской области разнорабочий сломал лицо коллегеСмотреть фотографии
14:24
Рванувший самогонный аппарат привел к пожару в пятиэтажке под ВолгоградомСмотреть фотографии
 