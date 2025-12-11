«Половинчатые решения не принимаются»: визит Александра Гуцана в Волгоград – чего потребовал Генпрокурор





В Волгограде 11 декабря с рабочим визитом побывал Генеральный прокурор Российской Федерации. Впервые в городе-герое Александр Гуцан в новой должности провел личный прием граждан и встретился с представителями бизнес-сообщества.

О чем заявил Генпрокурор и на какие проблемы обратил внимание – в итоговом материале ИА «Высота 102».





Напомним, что в аэропорту Волгограда Александра Гуцана встречали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и прокурор региона Денис Костенко. Рукопожатие с Бочаровым со стороны выглядело почти дружеским, с прокурором Костенко Александр Гуцан был более официален.

Сразу по прилете в город-герой Генпрокурор РФ направился на Мамаев курган, где возложил цветы в Зале Воинской Славы к Вечному огню и могиле маршала Василия Чуйкова.





Далее кортеж с Гуцаном проследовал на ул. Историческую, где в здании прокуратуры Волгоградской области затем на протяжении всего дня проходили встречи Генеральнго прокурора с волгоградцами.

Сложная ситуация

Первым к Генпрокурору России за защитой своих прав в Волгограде 11 декабря обратился участник спецоперации, который является сиротой. Он пожаловался Генпрокурору России на то, что с 2012 года не может получить положенное по закону жилье.

В ходе общения с участником СВО Александр Гуцан обратил внимание на тот факт, что в Волгоградской области сегодня в очереди на жилье состоят порядка 5000 граждан. Что касается выделения жилья принимавшим участие в спецоперации, то это , по словам Генпрокурора – прямая обязанность государства.

– В регионе достаточно сложная ситуация с обеспечением граждан из числа детей-сирот. На предоставление жилья стоит на очереди практически 5 тысяч человек. Но давайте будем исходить из того, что участники СВО имеют преимущественное право, а оказание помощи в разрешении этого вопроса – это прямая обязанность государства, я бы сказал, святой долг, – цитата из речи Гуцана.

Еще один участник СВО, ветеран боевых действий рассказал Тимур Цечаев пожаловался Александру Гуцану на администрацию Волжского. По словам мужчины, больше года назад он он подал чиновникам заявление о бесплатном предоставлении ему участка для ведения личного подсобного хозяйства, однако до сих пор землю ему никто так и не выделил. Участник СВО также обратил внимание, что те земли, которые уже выдавались другим волжанам, принимавшим участие в спецоперации, непригодны для использования.

– Выслушав заявителя, Генпрокурор России назвал недопустимой ситуацию, когда защитники Отечества годами добиваются заслуженных льгот, – сообщили в Генеральной прокуратуре. – Глава надзорного ведомства поручил прокурору Волгоградской области провести тщательную проверку, дать оценку порядку формирования и распределения участков. В целом по стране будет проанализировано региональное законодательство, регулирующее вопросы выделения земель участникам СВО.

Побывали на приеме у Генпрокурора и жители села Лебяжье Волгоградской области. Мать и супруга участников СВО рассказала Александру Гуцану о катастрофическом состоянии многоквартирных домов, где, с ее слов, вообще нет горячей воды, разрушены крыши, замыкает проводку. Выслушав женщину, Генпрокурор поручил подчиненным дать оценку реализации уполномоченными структурами мероприятий по содержанию жилых помещений и коммунальной инфраструктуры в военных городках.

На аварийное состояние 60-летней пятиэтажки пожаловалась Александру Гуцану волгоградка Ольга Заярная. По словам женщины, дом, в котором она проживает, может обрушиться в любой момент. Выслушав жительницу Волгограда, Генпрокурор поручил областному прокурору Денису Костенко комплексно разобраться в своевременности расселения граждан из аварийного жилья.

– Половинчатые решения мною не принимаются, – резюмировал глава надзорного ведомства.

Из 25 жителей Волгоградской области, которых принял Александр Гуцан, двое пожаловались на отсутствие врачей (в Новом Рогачике) и качество оказания медпомощи (Госселекция). По поручению Генпрокурора, Денис Костенко и нижестоящие прокуратуры должны добиться ремонта помещений, доукомплектования больницы врачебными кадрами.

Отреагировал Генпрокурор и на проблему страдающего сахарным диабетом пенсионера. По словам волгоградца, с мая 2025 года он столкнулся с трудностями в получении необходимых препаратов, которые самостоятельно приобретать не может из-за высокой стоимости. Без лечения состояние мужчины ухудшилось.

– Задача прокурорского надзора – обеспечить системное соблюдение законодательства и прав граждан, особенно незащищенных категорий населения, – напомнил коллегам Гуцан, поручив незамедлительно добиться предоставления заявителю положенных лекарств, а также проверить соблюдение прав граждан в этой сфере. Он также указал на то, что по данному вопросу прокуратура должна работать на упреждение, то есть не допускать подобных ситуаций в принципе.





Зашел разговор и о транспортных проблемах на территории региона. Так, жительница Волгограда пожаловалась на систематические сбои в работе общественного транспорта. Со слов волгоградки, проживающие на ул. Военный городок горожане вынуждены пользоваться услугами такси или пешком наматывать километры из-за нехватки маршрутов и единиц транспорта. Почтальон из Михайловки рассказала, как вынуждена часами ожидать автобус с тяжелой корреспонденцией на руках по той же причине.

– Александр Гуцан указал на необходимость проведения проверки в сфере транспортного обслуживания и надлежащего состояния дорог общего пользования. Особое внимание поручено уделить маршрутам общественного транспорта – их регулярности и достаточности, обустройству автобусных остановок, обоснованности установления тарифов на проезд, расходованию бюджетных средств, выделенных на благоустройство, строительство и ремонт дорожного полотна, – сообщили в Генпрокуратуре.

Как сообщает ИА «Высота 102», общение Александра Гуцана с волгоградцами длилось на протяжении трех часов. Однако на этом не закончилось. Вслед за гражданами пообщаться с Генпрокурором смогли представители бизнеса.

Долги государства

Встреча Генпрокурора РФ с представителями бизнеса в Волгограде проходила в формате круглого стола. Открывая ее, Александр Гуцан отметил, что Волгоградская область выбрана не случайно в качестве принимающей стороны, и призвал предпринимателей быть до конца откровенными.

Так, в частности Генпрокурор РФ высказал уверенность, что Волгоградская область обладает сильной экономической базой и по праву считается «воротами на юг России».

– Стратегическое положение региона накладывает на органы власти повышенную ответственность за поддержку и развитие деловой среды. Формат нашей встречи предполагает прямое и открытое общение. От степени вашей откровенности во многом зависит результативность нашего надзорного реагирования. Необходимые опыт и компетенция у прокуроров имеются, – сказал Гуцан, обращаясь к участникам встречи.

Первым слово взял руководитель «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин, который рассказал о проблеме предпринимателей, страдающих от налетов украинских БПЛА. В качестве примера Калинин привел волгоградского фермера, которому в результате падения обломков БПЛА на агрофирму был причинен ущерб почти 4,5 млн рублей. Однако, как отметил спикер, механизмов компенсации в Волгоградской области нет.

В ответ Александр Гуцан справедливо заметил, что в подобных ситуациях оказываются сегодня многие предприниматели в разных регионах России. При этом единого механизма решения таких проблем в России пока не разработано.

– В текущих условиях территории отдельных регионов нашей страны подвергаются суровым испытаниям со стороны ВСУ, однако в отличие от крупных компаний для небольших предприятий такие ЧП становятся фатальными, в ряде случаев – это полная утрата бизнеса, – согласился Александр Гуцан.

В данном случае его поручение было адресовано подчиненным и федеральным чиновникам. По мнению Гуцана, нужно составить конкретный перечень регионов, изучить, как складывается в них ситуация с поддержкой малого и среднего бизнеса, а также какой опыт можно распространить на все находящиеся в зоне риска территории.





На незаконное начисление крупных административных штрафов, что влечет удорожание товаров для потребителей, обратил внимание Генпрокурора президент ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин. По его словам, такая ситуация складывается из-за некорректной работы автоматизированных пунктов весогабаритного контроля на территории Волгоградской области. Отметив, что подобные сбои регулярны, Александр Гуцан поручил подчиненным комплексно рассмотреть данную проблематику.

Еще один коммерсант пожаловался на несоблюдение мэрией Волгограда предусмотренных госконтрактом обязательств. Мужчина сообщил, что в соответствии с заключенным с муниципалитетом договором он еще в 2024 году завершил работы по ремонту внутридворовых проездов, однако деньги до сих пор не получил. Даже суды, со слов главы подрядной компании, не побудили чиновников Волгограда произвести выплаты. Выслушав заявителя, Генпрокурор России напомнил, что в рамках защиты бизнеса вопрос расчетов государственных и муниципальных заказчиков с добросовестными исполнителями по контрактам является одним из ключевых направлений надзора. На проверку в указанной сфере в целом по региону глава надзорного ведомства дал всего месяц. Допустившие нарушения лица, подчеркнул Гуцан, должны понести наказание.

Общение Александра Гуцана с предпринимателями длилось в Волгограде сегодня более двух часов. За это время были рассмотрены жалобы 10 заявителей.

В завершение визита в Волгоград Генпрокурор России провел отдельную встречу «тет-а-тет» с коллективом прокуратуры Волгоградской области.

– Глава надзорного ведомства еще раз обозначил направления, требующие максимального и оперативного вмешательства прокуроров, призвал работать не на цифры в отчетах, а так, чтобы принимаемые меры реально влияли на состояние законности и правопорядка, – сообщили по итогам общения Александра Гуцана с подчиненными в Генеральной прокуратуре.

Фото, видео: Генеральная прокуратура РФ