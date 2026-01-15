В Волжском в январе резко вырастет плата за отопление





В Волжском с 1 января 2026 года изменилась система оплаты за отопление. Как напомнили в администрации городского округа Волгоградской области, жители МКД будут оплачивать эту услугу только в отопительный период – с октября по апрель. В весенне-летний период плата за отопление взиматься не будет. При этом тариф на отопление не изменится, а общая сумма оплаты за год не вырастет, утверждают в мэрии.

Напомним, решение о переходе на новую схему платежей было принято в прошлом году. Ранее волжане оплачивали отопление по системе 1/12 – в течение всего года, после чего некоторым приходилось доплачивать по итогам корректировки.

В новой системе власти Волжского видят одни преимущества, в первую очередь, это прозрачность платежей. Жители платят за тепло только в отопительный сезон, с октября по апрель, и ровно за такое количество ресурса, которое дом потребил. Контролировать это количество жители смогут по приборам учета – ими оснащены большинство многоквартирных домов Волжского. Система оплаты по фактическому потреблению исключает ежегодные корректировки и дополнительные квитанции, которые вызывали у волжан много вопросов и недовольства, заявили чиновники

Утверждается, что при переходе на систему 1/7 общая сумма платежей по итогам года не изменится по сравнению с системой 1/12, но в зимние месяцы она, конечно, возрастет. Однако тем жителям, для кого финансовая нагрузка окажется непосильной, а платеж за отопление превысит более чем на 25% плату за аналогичный период прошлого года, могут предоставить рассрочку.

Также волжане, у которых оплата за жилое помещение и коммунальные услуги в зимний период превысит 22% от их дохода, имеют право получить субсидии на оплату услуг ЖКХ.

Между тем, жители Волжского ожидают серьезного увеличения сумм в платежках. В особенно уязвимом положении оказались жители старых домов, где нет приборов учета тепла из-за отсутствия технической возможности их установки. Они предполагают, что платежи могут вырасти раза в три по сравнению с прежней оплатой, так как рассчитывать ее будут, исходя из нормативов.

Напомним, жители Волгограда и Камышина также платят за тепло по системе 1/7.