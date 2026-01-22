



22 января в администрации Волгоградской области состоялись кадровые назначения. Пост заместителя председателя комитета по делам национальностей и казачества региона занял Александр Игнатченко.

- В поле деятельности нового руководителя – сфера государственной национальной политики, взаимодействие с религиозными организациями, профилактика экстремизма и терроризма, вопросы социально-культурной адаптации иностранных граждан, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

Напомним, об отставке Александра Игнатченко с поста главы Клетского района стало известно 21 января. Руководитель родился в 1980 году. В 2022 году окончил Волгоградскую государственную сельскохозяйственную академию по экономическому направлению. На пост главы Клетского района был впервые избран в 2018 году. Впоследствии в 2023 году его переизбирали.