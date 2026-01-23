Главное

Обновление трамвайного парка: в Волгограде презентовали и запустили новый вагонВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в ВолгоградеИА «Высота 102» получило благодарность от администрации президента РФ

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Федеральные новости

 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
На юге Волгограда после ДТП загорелся автомобиль

23.01.2026 13:21
23.01.2026 13:21


В Красноармейском районе Волгограда пожарные потушили загоревшийся автомобиль, попавший в ДТП. По словам очевидцев, авария с участием трех легковых машин  произошла на улице Пролетарская.

В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о происшествии поступило в 11-54 ч. 23 января. 

- В автомобиле происходило горение в подкапотном пространстве на площади 1 кв.м. Пожарные подразделения 6-й ПСЧ ликвидировали возгорание в 12:05. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - неисправность систем и узлов и агрегатов транспортного средства, - говорится в комментарии ведомства.

Фото Волгоград.Красноармейский t.me

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Лента новостей

16:03
Необычный розыск: полиция ищет в Волгограде будущего миллионераСмотреть фотографии
15:35
Двое полицейских спасли замерзавшую в буран жительницу Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:29
В Волгограде задержали директора УК и «крышевавшего» его чиновникаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:03
Андрей Бочаров наградил победителей фиджитал-игр «Код Победы»Смотреть фотографии
14:44
Казачий крестный ход с чудотворной иконой пройдет через ВолгоградСмотреть фотографии
14:15
Пособие при рождении ребенка проиндексируют волгоградцам с 1 февраляСмотреть фотографии
14:09
«Это первый случай»: пострадавшую от взрыва газа пятиэтажку восстановили в КотельниковоСмотреть фотографии
13:58
В Волгоградской области разрешили отстрел 25 лис, волков и шакаловСмотреть фотографии
13:56
Семерых иностранцев выдворят с овощебазы под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:32
Троих рыбаков-безумцев сняли со льда спасатели в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:21
На юге Волгограда после ДТП загорелся автомобильСмотреть фотографии
13:05
«Их мог убить снегопад»: названа вероятная причина гибели трех человек в коттедже под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:14
Обновление трамвайного парка: в Волгограде презентовали и запустили новый вагонСмотреть фотографииCмотреть видео
12:02
Под Волгоградом спасатели эвакуировали пять человек из снежной ловушкиСмотреть фотографии
11:34
Форум-центр на 1000 мест открылся в «Юном ястребе» под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:24
133,4 тысячи волгоградских студентов отпразднуют Татьянин деньСмотреть фотографии
11:12
Операторов связи обяжут возвращать украденные мошенниками деньгиСмотреть фотографии
10:53
Продажу алкоголя запретили 25 января в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:50
Волгоградцам объяснили новые правила авиаперевозок с 1 мартаСмотреть фотографии
10:30
ЕвроХим-ВолгаКалий награждает лучших рационализаторовСмотреть фотографии
10:20
Систему оплаты волгоградским учителям могут изменить с 2027 годаСмотреть фотографии
10:02
Гандболисты «Каустика» проиграли ЦСКА в Москве Смотреть фотографии
09:58
Предпринимателя из Волжского оштрафовали на 15 тысяч за картинки с «Лунтиком»Смотреть фотографии
09:58
В Ростове накрыли «черную» аптеку с опасными лекарствамиСмотреть фотографии
09:39
В Волгограде 23 января урезали маршруты трамваев №3 и №4Смотреть фотографии
09:09
Под Волгоградом простились с погибшим на СВО добровольцем Никитой КольченкоСмотреть фотографии
08:46
В поселке под Волгоградом женщина с двумя детьми насмерть угорели в своем домеСмотреть фотографии
08:04
Волгоградцев начали обманывать под видом соседейСмотреть фотографии
08:04
В райцентре Волгоградской области пропала вода из-за сгоревшего насосаСмотреть фотографии
07:38
БПЛА ВСУ атаковали соседние с Волгоградской областью регионыСмотреть фотографии
 