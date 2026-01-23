На юге Волгограда после ДТП загорелся автомобиль





В Красноармейском районе Волгограда пожарные потушили загоревшийся автомобиль, попавший в ДТП. По словам очевидцев, авария с участием трех легковых машин произошла на улице Пролетарская.

В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о происшествии поступило в 11-54 ч. 23 января.

- В автомобиле происходило горение в подкапотном пространстве на площади 1 кв.м. Пожарные подразделения 6-й ПСЧ ликвидировали возгорание в 12:05. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - неисправность систем и узлов и агрегатов транспортного средства, - говорится в комментарии ведомства.