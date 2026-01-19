В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото





В ночь с 18 на 19 января сотни православных волгоградцев встретили Крещение Господне в соборе Александра Невского. Накануне праздника, вечером 18 января, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор совершил Всенощное бдение.





Уже с вечера сотни горожан потянулись в главный храм города, чтобы принять участие в богослужении. Божественная литургии прошла под песнопения в исполнении архиерейского хора. Отметим, что службы прошли во всех православных храмах Волгоградской области.









Торжественная служба продолжилась с полуночи 19 января и завершится к 10 утра. Желающие могут посетить храм, где проходит Великое освящение вод.





Одновременно минувшим вечером православные отправились к крещенским купелям, чтобы совершить обряд омовения. Волгоградцев не остановил даже 20-градусный мороз.

























Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»