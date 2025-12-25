Андрей Бочаров принимает участие в заседании Госсовета РФ по кадрам

Сегодня, 25 декабря, Владимир Путин проводит Госсовет по вопросу подготовки кадров для российской экономики. Участие в его работе принимает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Помимо кадровых вопросов участники мероприятия обсуждают развитие технологий искусственного интеллекта и адаптацию к нему системы образования, перезагрузку системы дополнительного профессионального образования, а также роль работодателей в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов СВО.

— Это касается буквально каждого региона, каждой отрасли. Кадровые вопросы не только всеобъемлющие, они основные на сегодняшний день, фундаментальные для развития нашей страны, — отметил на Госсовете Владимир Путин.

В администрации Волгоградской области в свою очередь отмечают, что регион активно использует возможности нацпроекта «Кадры» для решения задач профессионального обучения отдельных категорий граждан, повышения эффективности региональной службы занятости. Также уделяется особое внимание повышению престижа рабочих профессий, развитии системы среднеспециального профессионального образования и улучшения образовательной и материально-технической базы учреждений.

Фото с сайта Кремля





