Участника СВО Егора Семко похоронят в Волгоградской области

В Еланском районе Волгоградской области 24 января состоится прощание с участником спецоперации Егором Семко. Как сообщает «Сердце Елани», военнослужащий не дожил до своего 23-летия чуть больше месяца.

Егор погиб 28 декабря 2025 года при исполнении воинского долга в зоне СВО.

Прощание с воином пройдет в хуторе Алявы. Отпевание начнется в церкви рабочего поселка Елань в 10.00 мск.

- Молодой, смелый, бесстрашный, мужественный парень! - говорится в сообщении. - Егор навсегда останется в памяти и в героической истории нашей страны.

Коллаж V102.RU





