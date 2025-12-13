Политика

Глава Фроловского района Владимир Шкарупелов ушел в отставку

Политика 13.12.2025 18:20
0
13.12.2025 18:20


В Волгоградской области добровольно покинул свой пост 39-летний глава Фроловского района Владимир Шкарупелов. Руководитель района написал заявление об отставке по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы. Депутаты районной думы его просьбу удовлетворили 12 декабря.

Шкарупелов является членом партии «Единая Россия» и секретарем местного районного отделения ЕР. На какую работу перегодит уже бывший глава не сообщается.

Временно исполняющим обязанности главы Фроловского района назначена замглавы - начальник отдела экономический политики и развития Елена Никитина.

Фото Владимир Шкарупелов/ t.me


