Женщины средних лет вытесняют мужчин из ТИКов Волгоградского региона





В Волгоградской области сформировалась 41 территориальная избирательная комиссия (ТИК) на предстоящую пятилетку. Члены комиссий уже провели оргзаседания. Что примечательно: подавляющее большинство в волгоградских ТИКах – это женщины среднего возраста.

По информации Избирательной комиссии Волгоградской области, выборы председателей ТИК прошли в форме тайного голосования. В новых составах комиссий почти 3/4 членов комиссий являются представителями 7 политических партий, 79% членов комиссий входили в предыдущие составы.

– Большинство членов комиссий – волгоградцы в возрасте от 36 до 60 лет (75%), с высшим образованием – 83% членов комиссий, – уточняют в ИКВО. – Женщин в новых составах ТИКов 63%.

В 2026 году новым составам комиссий предстоит подготовить и провести выборы депутатов Государственной думы.