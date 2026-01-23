В Волгоградской области разрешили отстрел 25 лис, волков и шакалов





В Волгоградской области в целях обеспечения безопасности людей разрешили отстрел волков и шакалов. Также, сообщает ИА «Высота 102», уничтожать разрешили и лис.

В общей сложности отстрелу подлежат 25 особей Иловлинском и Камышинской районах Волгоградской области.

Так, в заказнике «Задонский» после жалоб жителей хутора Яблонский и станицы Старогригорьевская планируют уничтожение 6 шакалов и 4 лисиц. В заказнике «Куланинский» проведут отстрел 8 шакалов, 5 лисиц и двух волков.

Сообщается, что хищники стали чаще наведываться в населенные пункты, угрожая безопасности жителей и скота.

В Камышинском районе от набегов страдают жители населенных пунктов Бутковка, Щербаковка, Верхняя Куланинка, Воднобуерачное.

Накануне редакция ИА «Высота 102» подробно рассказывало о ситуации – жители Волгоградской области уверены, что хищники потеряли страх и продвигаются уже вглубь районов.