Двое полицейских спасли замерзавшую в буран жительницу Волгоградской области

Жительница Старополтавского района поблагодарила своих спасителей – сотрудников госавтоинспекции, которые не дали ей замерзнуть во время снежного бурана.

Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, слова благодарности были высказаны в адрес старшего инспектора дорожно-патрульной службы ГДПС Госавтоинспекции отделения МВД России по Старополтавскому району старшего лейтенанта полиции Ильяса Бисимбекова и его напарника - инспектора этого же подразделения старшего лейтенанта полиции Юрия Репченко.