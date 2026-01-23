Двое полицейских спасли замерзавшую в буран жительницу Волгоградской области

Жительница Старополтавского района поблагодарила своих спасителей – сотрудников госавтоинспекции, которые не дали ей замерзнуть во время снежного бурана.
Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, слова благодарности были высказаны в адрес старшего инспектора дорожно-патрульной службы ГДПС Госавтоинспекции отделения МВД России по Старополтавскому району старшего лейтенанта полиции Ильяса Бисимбекова и его напарника - инспектора этого же подразделения старшего лейтенанта полиции Юрия Репченко.
Трагедия едва не произошла 13 декабря 2025 года, когда на районы Заволжья обрушился аномальный снежный ураган. В тот день женщина шла пешком по дороге в условиях почти нулевой видимости. Пройдя пару километров по трассе, она потеряла ориентир, а вскоре силы ее покинули и она упала в сугроб.
К счастью, в это время мимо проезжали полицейские. Они случайно заметили что-то черное на белом снегу. Мужчина донесли замерзшую женщину до машины и доставили в больницу, где борьбу за ее жизнь продолжили врачи.
Когда женщина пошла на поправку, она, конечно же, вспомнила о своих спасителях.
К сожалению, не всем так повезло, как этой жительнице Старополтавского района. Напомним, 13 декабря в Палласовском районе жертвами бурана стали пятеро пастухов. Мужчины заплутали в метели, не смогли выйти к населенным пунктам и замерзли насмерть. Еще одного пастуха из Камышинского района не могут найти до сих пор.