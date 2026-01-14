Общество

Региональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

Общество 14.01.2026 21:01
14.01.2026 21:01


В администрации Волгоградской области подготовлен проект постановления о выплатах физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате теракта, и возмещения вреда, причиненного при пресечении теракта. Средства будут предоставляться муниципалитетам в виде межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства РФ, передает V102.RU.

В частности, в случае принятия проекта выплата единовременного пособия членам семей граждан, погибших или умерших в результате теракта, составит 1 миллион 567 тысячи 500 рублей в равных долях каждому члену семьи. Также оценен вред здоровью, причиненного терактом: за тяжелые травмы - 627 тысячи рублей на человека, за легкие – 313 тысячи 500 рублей.

За частично утраченное имущество первой необходимости проектом документа  предусмотрено 78375 рублей на человека, за полностью утраченное имущество первой необходимости - 156750 рублей на человека.

Юрлица и индивидуальные предприниматели также могут рассчитывать на финансовую помощь в связи с утратой имущества. Проект предусматривает выплату 300 тысяч  рублей на каждое юридическое лицо и на каждого гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и зарегистрированного в установленном порядке.

Для установления фактов утраты имущества граждан  органы местного самоуправления создадут специальные комиссии.  Основанием для выплат гражданам в связи с гибелью близких, причинением ущерба здоровью, а также имуществу станут также  постановления следственных органов о признании их потерпевшими.

Напомним, как сообщало V102.RU, в декабре прошлого года  Волгоградская городская дума также приняла порядок оказания социальной помощи гражданам, пострадавшим от атак ВСУ. Волгоградцы уже стали получать первые выплаты.

Так, за полную или частичную потерю имущества предусмотрено не более 78375 рублей на человека, 156750 рублей на человека - за полностью утраченное имущество первой необходимости. Размер социальной помощи собственникам, а также нанимателям жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде Волгограда определяется комиссией из расчета 20 тысяч рублей за квадратный метр, но не более 1 миллиона рублей.  

Владельцы транспортных средств, чьи автомобили пострадали от атак БПЛА, могут рассчитывать на сумму, не превышающую 75 тысячи рублей. Максимальный размер социальной помощи жителям в связи с причинением вреда здоровью определен в 50 тысяч рублей.




