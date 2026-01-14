В администрации Волгоградской области подготовлен проект постановления о выплатах физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате теракта, и возмещения вреда, причиненного при пресечении теракта. Средства будут предоставляться муниципалитетам в виде межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства РФ, передает V102.RU.
В частности, в случае принятия проекта выплата единовременного пособия членам семей граждан, погибших или умерших в результате теракта, составит 1 миллион 567 тысячи 500 рублей в равных долях каждому члену семьи. Также оценен вред здоровью, причиненного терактом: за тяжелые травмы - 627 тысячи рублей на человека, за легкие – 313 тысячи 500 рублей.
За частично утраченное имущество первой необходимости проектом документа предусмотрено 78375 рублей на человека, за полностью утраченное имущество первой необходимости - 156750 рублей на человека.
Юрлица и индивидуальные предприниматели также могут рассчитывать на финансовую помощь в связи с утратой имущества. Проект предусматривает выплату 300 тысяч рублей на каждое юридическое лицо и на каждого гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и зарегистрированного в установленном порядке.
Для установления фактов утраты имущества граждан органы местного самоуправления создадут специальные комиссии. Основанием для выплат гражданам в связи с гибелью близких, причинением ущерба здоровью, а также имуществу станут также постановления следственных органов о признании их потерпевшими.
Так, за полную или частичную потерю имущества предусмотрено не более 78375 рублей на человека, 156750 рублей на человека - за полностью утраченное имущество первой необходимости. Размер социальной помощи собственникам, а также нанимателям жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде Волгограда определяется комиссией из расчета 20 тысяч рублей за квадратный метр, но не более 1 миллиона рублей.
Владельцы транспортных средств, чьи автомобили пострадали от атак БПЛА, могут рассчитывать на сумму, не превышающую 75 тысячи рублей. Максимальный размер социальной помощи жителям в связи с причинением вреда здоровью определен в 50 тысяч рублей.