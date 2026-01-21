Главное

В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото
В Волжском в январе резко вырастет плата за отопление
Региональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде
ИА «Высота 102» получило благодарность от администрации президента РФ
Новую схему оплаты проезда в автобусах Волжский-Волгоград ввели с 1 января: цены и нюансы

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

«Порой все это превращается в язычество»: волгоградский священник – о смывании грехов, фото из купелей и откровенных купальниках

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей

Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего года. 

Как отметил глава государства, он поручил кабинету министров проработать такую возможность. 

– Были также предложения продлить работу ясельных групп в детских садах, чтобы родители могли забирать детей домой в более удобное время после своего рабочего дня. Мы обсуждали эти вопросы и с председателем Правительства после «Прямой линии», и с вице-премьером, курирующим эти вопросы. Правительство прорабатывает эти и другие инициативы. Поручения на этот счёт тоже давались, – цитирует Владимира Путина пресс-служба Кремля. 

Отметим, что речь о продлении работы детсадов зашла во время обсуждения донастройки системы поддержки семей с детьми. Владимир Путин напомнил участниками совещания об уже предпринимаемых мерах и необходимости их корректировки.

– Если у семьи невысокие доходы, то она может получать помощь с момента беременности женщины и вплоть до 17-летия ребёнка. Вместе с тем граждане указывают на отдельные моменты, которые требуют поправки и уточнений, включая получение выплат, если доходы семьи незначительно превышают пороговые значения, – отметил Владимир Путин.

Фото: пресс-служба Кремля 

22:07
22:07 Волгоградцы остались в ночь с 10 градусами в квартирах: ни света, ни отопления
21:03
21:03 Дело о банкротстве Волжского ЖБИ рассмотрит суд
20:46
20:46 В селе Волгоградской области простятся с погибшим на СВО Артемом Бочаровым
20:45
20:45 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
19:58
19:58 «Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности
19:14
19:14 Женщины средних лет вытесняют мужчин из ТИКов Волгоградского региона
18:48
18:48 Глава Краснослободска Семилетов уступил кресло своему заму
18:34
18:34 В Волгограде ГАИ взялась за «лжеинвалидов» на парковках ТЦ
17:30
17:30 В Волгограде поддержали проект кабмина о защите природных территорий
17:26
17:26 Волгоградке сохранили почки, ювелирно удалив двухстороннюю опухоль
16:50
16:50 В Волгограде обкатывают новый трамвай на ходовой «Татра Т-3»
16:26
16:26 В Волгограде студенты академии МВД из Руанды впервые увидели снег
16:15
16:15 Мосгорсуд не выпустил на свободу волгоградскую чиновницу Казанкову
16:12
16:12 РПН: гонконгский грипп доминирует в Волгоградской области
15:49
15:49 В Волгограде инвалид изрезал ножом соседа в центре реабилитации
15:34
15:34 Покупай на маркетплейсе и регистрируй онлайн: как активировать сим-карту Билайна
15:05
15:05 В Волгограде подрядчику фонда капремонта грозит срок за обрушение потолков
14:27
14:27 Александр Игнатченко покинул пост главы Клетского района
14:12
14:12 «Ротор» снова признан самым посещаемым клубом Первой лиги
14:11
14:11 В Волгограде сотрудники МЧС начнут глушить БПЛА
13:55
13:55 «Перешла на круглосуточный режим»: на Дону втайне от прокуратуры вновь заработала криптоферма экс-мэра Волгограда
13:42
13:42 Режим работы котельных в Волгограде регулируют по погоде
13:30
13:30 На юге Волгограда нашли вмерзшего в лед мертвого человека
12:53
12:53 Волгоградские школьники будут собирать дроны на уроках по защите Родины
12:13
12:13 Под Волгоградом администрация незаконно завладела 30 га водохранилища
12:09
12:09 Андрей Бочаров отправился в ЛНР
11:41
11:41 Глава МЧС России исполнил мечту 11-летнего волгоградца
11:28
11:28 Работники «Красного октября» посетили в столице отраслевую встречу семей металлургов
11:27
11:27 Волгоградское УФАС выявило завышение тарифов для интернет-провайдера
11:23
11:23 РПН раскрыл данные о радиационной обстановке под Волгоградом за 2025 год
 