Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей





Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего года.

Как отметил глава государства, он поручил кабинету министров проработать такую возможность.

– Были также предложения продлить работу ясельных групп в детских садах, чтобы родители могли забирать детей домой в более удобное время после своего рабочего дня. Мы обсуждали эти вопросы и с председателем Правительства после «Прямой линии», и с вице-премьером, курирующим эти вопросы. Правительство прорабатывает эти и другие инициативы. Поручения на этот счёт тоже давались, – цитирует Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Отметим, что речь о продлении работы детсадов зашла во время обсуждения донастройки системы поддержки семей с детьми. Владимир Путин напомнил участниками совещания об уже предпринимаемых мерах и необходимости их корректировки.

– Если у семьи невысокие доходы, то она может получать помощь с момента беременности женщины и вплоть до 17-летия ребёнка. Вместе с тем граждане указывают на отдельные моменты, которые требуют поправки и уточнений, включая получение выплат, если доходы семьи незначительно превышают пороговые значения, – отметил Владимир Путин.

