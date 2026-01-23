Количество обращений, поступивших в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области за 2025 год, по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 7% и составило 13280. Как сообщили в регуправлении, большая часть – 7103 или 53% касалась нарушения требований санитарного законодательства. Из них половина – на условия проживания в жилых помещениях. Жители жаловались на затопленные фекалиями подвалы, повышенную влажность в квартире, на проблемы из-за торговых точек и предприятий общепита, расположенных в жилых домах, а также на грызунов и насекомых в МКД. 1246 жителей региона волновали вопросы санитарного состояния территории, сбор и вывоз отходов, содержание контейнерных площадок и несанкционированные свалки.
На нарушения прав потребителей поступило 41% (5422) обращения. Из них 56% (3027) жалоб касались сферы розничной торговли. Обращения в основном касались вопросов, связанных с правилами продажи табачной продукции и маркировки товаров.
488 жителей Волгоградской области сообщили о нарушениях на финансовом рынке, 420 были недовольны услугами связи. 365 обращений касались бытового обслуживания граждан.
По итогам рассмотрения обращений в целях предотвращения угрозы причинения вреда хозяйствующим субъектам было выдано более 3 тысяч предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, в суд поданы 33 иска, заключили в ведомстве.
