Количество обращений, поступивших в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области за 2025 год, по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 7% и составило 13280. Как сообщили в регуправлении, большая часть – 7103 или 53% касалась нарушения требований санитарного законодательства. Из них половина – на условия проживания в жилых помещениях. Жители жаловались на затопленные фекалиями подвалы, повышенную влажность в квартире, на проблемы из-за торговых точек и предприятий общепита, расположенных в жилых домах, а также на грызунов и насекомых в МКД. 1246 жителей региона волновали вопросы санитарного состояния территории, сбор и вывоз отходов, содержание контейнерных площадок и несанкционированные свалки.