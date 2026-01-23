В Волжском Волгоградской области родители учеников школы №13 взбунтовались против очередного перевода детей в другие учреждения города. Взрослые записали видеообращение к Александру Бастрыкину с просьбой вмешаться в ситуацию, связанную с «вечным», по их словам, ремонтом, и намерением чиновников вновь распределить школьников.





Поводом для обращения к главе СК РФ стали вновь перенесенные сроки окончания ремонта здания, расположенного на улице Карла Маркса. По словам родителей, вот уже почти три года их дети вынуждены «мыкаться» по другим школам. Сначала часть детей перевели в школу №5, затем – в начальный корпус школы №2. Как рассказала одна из родительниц, ее ребенок, который учится в пятом классе, уже четвертый раз за это время вынужден менять школу. Но последней каплей для взрослых стало известие о том, что и начальный корпус школы №2 также в феврале закрывается на ремонт. И это при том, что сроки окончания ремонта вновь перенеслись на неопределенное время.

– Наших детей хотят перевести в другие школы буквально по классам. Дайте им уже доучиться там, где они учатся сейчас, до конца учебного года. Мы просим не закрывать корпус школы №2 на ремонт, пока он не закончится в нашей родной школе! От этого страдают выпускники, которым сдавать ЕГЭ, дети из начальных классов. Сколько можно гонять по школам наших детей? – возмущаются волжане.

При этом, образовательные учреждения, куда предлагают перейти детям, расположены на значительном отдалении от места жительства многих. Это добавит, в частности, проблем ученикам спортивных классов в плане перемещения на учебу и тренировки.

Накануне родители встречались с представителями городского управления образования, пытаясь добиться отмены решения о начале ремонта новой школы и распределения их детей по другим учреждениям города. Однако взрослые друг друга не услышали. После этого отчаявшиеся волжане и решили обратиться за помощью к главе СК РФ.

В Волжском действительно сложилась странная ситуация с ремонтом школ. Как сообщало V102.RU, МОУ СОШ №13 уже с сентября 2023 года перестало принимать учеников. В ноябре этого же года по итогам аукциона был определен подрядчик на проведение капремонта здания. Им стало ООО «ОМС». Компания должна была почти за 109 миллионов рублей провести необходимые работы (начальная цена контракта составляла 114,7 миллиона рублей). Однако в срок ремонт не был закончен. Зато были объявлены две закупки у единственного поставщика на проведение дополнительных работ в здании. В частности, около 3,5 миллиона рублей было выделено в августе 2025 года и около 700 тысяч – в октябре 2025 года.

Однако, несмотря на дополнительное финансирование, работы в школе №13 до сих пор не закончены.





В администрации Волжского пояснили, что из-за сорванных сроков реконструкции школы №13 ее ученикам действительно придется вновь переходить на новое место учебы.

– Школа №13 практически отремонтирована, остались только работы, связанные с отоплением и укладкой плитки. Но пока затруднительно сказать, на какую ориентировочно дату сдвигаются сроки сдачи объекта, – прокомментировали в мэрии.

Напомним, еще один школьный долгострой в Волжском уже обернулся уголовным делом. ООО «Азимут» также в срок не довело до ума реконструкцию школы №32. При этом готовность объекта на момент ареста руководителя компании Кирилла Шорохова составляла всего 20%. Мэрия расторгла контракт с фирмой, однако выяснилось, что полученные бюджетные средства в размере около 53 миллионов рублей гендиректор компании перевел на личные банковские счета и использовал их на свои нужды. В настоящее время ремонт школы продолжает уже другой подрядчик.