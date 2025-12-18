Андрей Максимов возглавил Урюпинский район

В Волгоградской области на новый срок переизбран глава Урюпинского района. По единогласному решению местных депутатов 57-летний Андрей Максимов, который руководит районом с декабря 2020 года, продолжит исполнять свои полномочия и далее.

Максимов родился в станице Михайловской. Имеет высшее образование, опыт работы в сфере АПК и административного управления. Член партии «Единая Россия». С июля 2014 года на посту замглавы Урюпинского района он курировал вопросы ЖКХ, строительства, экологии и транспорта. Возглавил район 3 декабря 2020 года - пять лет назад.

За это время под его руководством были построены и введены в эксплуатацию 5 сельских ФАПов и сеть пожарных постов. Реализованы проекты по благоустройству сельских территорий, модернизированы системы освещения населенных пунктов, усилена материально-технической база общеобразовательных учреждений с созданием центров образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка Роста».

Фото администрации Урюпинского района





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!