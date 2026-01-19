



В Волгограде сотни человек вечером 18 января отправили к ледяным купелям, чтобы совершить традиционный обряд омовения. Самых смелых, сообщает ИА «Высота 102», не остановил даже 20-градусный мороз.





По словам спасателей, которым довелось нести дежурство на берегу Волги на улице Матевосяна в Краснооктябрьском районе, первые купальщики потянулись к ледяной иордани еще днем в воскресенье. К вечеру, уточняют они, желающих окунаться в обжигающе холодную воду убавилось, и, тем не менее, таких все же оказалось немало.





– К крещенским купелям люди традиционно приезжали семьями или с друзьями. Без ободряющей поддержки мало кто подходил к иорданям. Укутанные в несколько слоев «болельщики» встречали своих смельчаков с полотенцами и теплой одеждой. Мужчин было побольше – в ледяную воду заходили волгоградцы и в солидном возрасте, и совсем юные горожане, – сообщают корреспонденты ИА «Высота 102». – А самыми замерзшими, но и одновременно самыми стойкими были этим вечером, конечно, спасатели, следившие за каждым шагом волгоградцев.





Надевшие на себя все самое теплое, с фотоаппаратами в руках – несли свою службу возле купелей сотрудники волгоградских СМИ. Видео Алексея Костякова мы опубликовали накануне, а вот фотограф Андрей Поручаев решил присоединиться к горожанам и сам зашел в воду. Водичка, говорит, хорошая. Вот только отогреваться в палатке пришлось еще долго.





Напомним, что совершить обряд омовения можно и сегодня, 19 января, днем.





Вечером 18 января митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор совершил Всенощное бдение в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского. Фоторепортаж из собора смотрите на нашем сайте.









































Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»