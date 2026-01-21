Три обыска с участием сотрудников ОП №6 со срезанием болгаркой двери, насильственная доставка в полицию с больничной койки, угрозы отправить в психушку и «вишенка на торте» - заключение в СИЗО. Если вы думаете, что речь идет о каком-нибудь убийце или главе наркокартеля, вы ошибаетесь. Этот «злодей» – волгоградец Ильяс Ш., студент колледжа при ВГИИК, будущий режиссер и сценарист, которому только в ноябре прошлого года исполнилось 18 лет. Но вот уже почти три года и он, и его семья живут в аду, который начался после драки в коридоре школы №111 Советского района Волгограда.

Драка с переломами?

Все произошло в апреле 2023 года, в 10.40 утра. Версии событий того дня и сейчас кардинально различаются. По словам родителей Ильяса, конфликт с одним из одноклассников, Вадимом, стал следствием психотравмирующей ситуации, в которой оказался юноша.

– Отец Ильяса – даргинец, я – русская, – рассказывает Екатерина, мама Ильяса. – Раньше наш сын называл себя даргинцем, по национальности отца, но потом стал этого избегать, говорил, что по национальности он – волгоградец. Потом мы случайно увидели в соцсетях, как его одноклассники публикуют эмблемы запрещенной националистической группировки. Они выкладывали и другие странные ролики, например, парни переодевались в женскую одежду. Мы спрашивали учителей, что это, но они отмахивались, мол, дети так шутят. Они «шутили» не только так – приставляли швабры к одноклассникам ниже пояса и имитировали известные скабрезные движения. Над нашим сыном тоже пытались так издеваться. Учителя поэтому и характеристику нам такую плохую написали, что наш сын – агрессивный, потому что, видимо, им не нравилось, что мы такие вещи выносили на обсуждение.





Что же стало спусковым крючком? Ильяс рассказывал родителям, что он просто подошел к Вадиму и другому однокласснику, которые на перемене смотрели в телефоне игру. И услышал грубое «Вали отсюда, терпила!». Не выдержав оскорбления, он спросил Вадима, почему он должен отойти? Словесный конфликт перерос в драку. В ходе потасовки молодые люди повалились на пол.

Мама Вадима, с которой также пообщался корреспондент ИА «Высота 102», утверждает, что никто Ильяса якобы н. Ильясом.

– Там все было в крови – стены, пол, туалет. Чтобы остановить кровь, понадобилось две упаковки салфеток, – утверждает Елена. – У него были сломаны нос, ребра, зафиксировано сотрясение мозга, произошел компрессионный перелом позвоночника, это просто счастье, что ребра не проткнули легкое. Моего сына Ильяс избивал с особой жестокостью – ногами держал руки, чтобы он не сопротивлялся, чуть ли не прыгал на нем, и кричал: «Я вас всех убью!».

Родители же Ильяса настаивают на том, что мальчик не нанес серьезных увечий своему однокласснику.

– Когда мы примчались в школу, Вадим лежал на кушетке нога на ногу, руки под головой в окружении учителей, рядом лежала пачка влажных салфеток. Мы только недавно узнали, что спустя год уборщица якобы вспомнила, что крови было много. А тогда нашему сыну стало плохо, у него поднялось давление. В больнице №7, куда Ильяса доставила СМП с тупой травмой живота, мы увидели и Вадима с матерью, которая, как оказалось, работала в ортопедическом салоне в этом же медучреждении. Он спокойно ходил и разговаривал с мамой, играл в телефоне, мы зафиксировали это на фото и видео. Мы были в шоке, когда узнали, что якобы у Вадима был компрессионный перелом позвоночника да еще и оскольчатые множественные переломы ребер, перелом носа и сотрясение головного мозга. С такими травмами человек не может так свободно передвигаться! – продолжает Екатерина.

Родители Ильяса утверждают, что мама Вадима заверила их, что не собирается писать никакого заявления. Поэтому и они не стали инициировать разбирательство, хотя, по их словам, у их сына также были травмы. После случившегося 13 апреля 2023 года инцидента, по настоянию психологов, мальчика забрали из школы, и он поступил в 9-й класс при социально-педагогическом колледже, который успешно закончил.

«Ищем труп»

Для Екатерины и Башира стало шоком, когда они узнали, что в отношении Ильяса возбуждено уголовное дело по ст. 112 ч. 1. Подростка обвиняли в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни и не повлекшего последствий, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть.

– После этого наша жизнь превратилась в кошмар, – продолжает Екатерина. – Трижды (!) в наш дом вламывались сотрудники ОП №6 для проведения обысков, в результате повреждены входная дверь в квартиру, дверь внутри квартиры и дверь в межквартирный тамбур. Моя мама, всю жизнь проработавшая педагогом, однажды от ужаса упала в обморок. В постановлении на обыски указывалось, что полицейские хотели найти какие-то предметы, имевшие отношение к делу. Какие предметы, никто даже не попытался объяснить, – суд легко дал санкцию. Однажды нам и вовсе заявили, что в квартире ищут труп Ильяса! Один обыск Волгоградский областной суд признал незаконным, два вторых мы просто не успели обжаловать.

Как утверждает мама Ильяса, все попытки семьи привлечь внимание руководства ГУ МВД России по Волгоградской области и надзорных органов к многочисленным нарушениям в деле их сына ни к чему не привели.

– Бывший начальник следственного управления ГУ МВД по Волгоградской области генерал-майор Владислав Струков, которого уволили после недавней проверки МВД России, нам прямо заявил, что нашего сына надо сажать. В прокуратуре также неоднократно игнорировали наши жалобы на нарушения при расследовании дела. Полицейские нам прямо говорили – или ваш сын сядет, или будет психом. Нам даже отказали в ознакомлении с так называемым вещдоком – диском, где якобы зафиксированы травмы Вадима. Мы до сих пор не знаем, какие это именно травмы, когда и при каких обстоятельствах они были получены, нас просто лишают права на защиту, – рассказывает Башир.





Тем не менее дело по обвинению Ильяса по ч.1 ст.112 было передано мировому судье участка №108 Гордиенко Д.С. в августе 2024 года. При этом, рассказывает Екатерина, обвинительное заключение, с которым должны были их ознакомить под роспись в кабинете прокурора, было брошено им в почтовый ящик! Позже судья Гордиенко Д.С. взяла самоотвод.

В декабре 2024 года дело передали мировому судье участка №106 Болкунову С.Н. По словам родителей Ильяса, процесс не двигался более 8 месяцев. А в конце ноября судья Болкунов С.Н. вынес постановление об избрании меры пресечения Ильясу в виде заключения под стражу. Поводом, по словам родителей, стало якобы нежелание молодого человека проходить судебно-психиатрическую экспертизу. Однако это категорически отрицают Екатерина и Башир.

– Эту экспертизу собирались провести в ГБУЗ «ВОКПБ» №2, когда Ильяс был еще несовершеннолетним, в отсутствие нас, законных представителей, и нашего защитника. Конечно, мы были с этим не согласны, это была бы незаконная процедура. Однако эксперты отказались нам даже представиться, хотя мы попросили всего лишь показать их документы и назвать их должности. Организации было выраженно недоверие и поданы заявления о замене экспертной организации. Когда Ильясу в ноябре исполнилось 18 лет, он уже как совершеннолетний заявил, что готов пройти эту экспертизу. Но судья обвинил его в затягивании процесса и вынес дикое решение об аресте, – продолжают Екатерина и Башир.

Жизнь в СИЗО

Ильяс был помещен в СИЗО №1. Родители утверждают, что условия содержания их сына, который родился с почечной патологией – гипоплазией левой почки, в связи с чем он перенес в детстве серьезную операцию, негативно влияют на его здоровье, в том числе из-за сырости камеры и плохого оказания медпомощи. Однако в УФСИН Волгоградской области, куда редакция обращалась ранее с запросом, утверждают, что подследственный Ильяс Ш. находился под постоянным наблюдением медицинских работников филиала «Медицинская часть №11» ФКУЗ МСЧ-34 ФСИН России.

– Медицинское обеспечение подследственного организовано в соответствии с требованиями приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 28.12.2017 №285 «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы». Он получает соответствующее лечение, в условиях филиала подследственному проведены необходимые клинико-лабораторные и инструментальные методы обследования. Состояние здоровья подследственного Ильяса Ш., удовлетворительное, – заверили в ведомстве.

Также в УФСИН добавили, что филиалом ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-34 ФСИН России была проведена проверка камерных помещений ФКУ СИЗО-1 и произведен замер параметров микроклимата (в том числе относительная влажность воздуха).

–Установлено, что они соответствуют требованиям, установленным СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и/или безвредности для человека факторов среды обитания», – говорится в ответе на редзапрос.

В ведомстве также утверждают, что жалоб от Ильяса в адрес руководства СИЗО №1 не поступало.

А 11 декабря 2025 года в Советском районном суде Волгограда состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения Ильясу. Рассматривала дело судья Элеонора Тибилова, которая сразу закрыла процесс от прессы, не позволив корреспондентам ИА «Высота 102» присутствовать на заседании, не пояснив причины закрытия заседания и рассмотрев ходатайство редакции за закрытыми дверями кабинета.

В итоге молодой человек был оставлен под стражей. Это решение сейчас обжалуется в Четвертом кассационном суде.

Машина без тормозов?

Ильяс пробыл в СИЗО №1 около месяца, после чего его перевезли в следственный изолятор города Ленинска. Однако только 19 января начали проводить ту самую экспертизу, из-за которой молодого человека заключили под стражу.

Виновен ли он в том, в чем его обвиняют, решит в конечном итоге суд, куда, кстати, не является сторона потерпевших. Мама Вадима, Елена, в разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102» объяснила, что на заседания они не ходят, так как якобы подвергаются нападкам со стороны родных обвиняемого. По ее мнению, семья Ильяса противится прохождению экспертизы, так как хочет скрыть психические проблемы их сына, который, по ее словам, до прихода в их школу поменял несколько учебных заведений по причине его агрессивного характера.

– Моему сыну пришлось восстанавливаться в течение многих месяцев после произошедшего. Тем более, что травмы, которые он получил, могут аукнуться и отразиться на его здоровье в последующем. Все повреждения зафиксированы - были две экспертизы. Я – не кровожадный человек, соглашусь с любым решением суда, но своего сына я должна была защитить и буду защищать, – констатирует женщина.





Между тем, адвокат Ильяса Наталья Синявская считает, что все происходящее (с обысками и заключением в СИЗО) объясняется только одним – желанием скрыть многочисленные нарушения, допущенные во время расследования дела.

– Сейчас для полиции, прокуратуры и суда выгодно признать Ильяса виновным, чтобы он сам признался, что сломал ребра своему однокласснику, так как, судя по всему, доказательств в деле не хватает. Именно для этого и осуществляется беспрецедентное давление на моего подзащитного. Самое интересное, что сроки давности по данному делу уже давно истекли. Даже в случае вынесения ему наказания Ильяс будет от него освобожден. Однако, если его признают невиновным, то всем, кто участвовал в его уголовном и судебном преследовании, придется ответить за свои действия и, возможно, выплатить моральный ущерб за незаконное преследование. Подчеркиваю, мой подзащитный неоднократно заявлял, что после наступления совершеннолетия готов был самостоятельно и добровольно пройти судебную экспертизу. Но его все равно арестовали. И уже почти два месяца держат в изоляции от общества, - считает Наталья.

Завтра, 22 января, в Советском районном суде Волгограда состоится очередное заседание по делу Ильяса. Редакция ИА «Высота 102» будет следить за развитием ситуации.

Фото предоставлено семьей Ильяса и сгенерировано ИИ



