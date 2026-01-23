Пособие при рождении ребенка проиндексируют волгоградцам с 1 февраля





С 1 февраля 2026 года размер единовременного пособия при рождении ребенка вырастет почти до 28,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в отделении Соцфонда РФ по Волгоградской области. В настоящее время, напомним, его размер составляет 26 941,71 рубля.

Единовременное пособие положено всем родителям вне зависимости от дохода. На него имеют право как работающие, так и неработающие граждане. Работающим волгоградцам пособие автоматически перечисляется через работодателя. Средства могут получить мать, отец или лицо, их заменяющее. Заявление на единовременное пособие подается в течение 6 месяцев с рождения ребенка. При рождении двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка.

Неработающие волгоградцы могут подать заявление на выплату пособия в региональное отделение Соцфонда. Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и поступления в СФР необходимых сведений организаций и документов заявителя.