Главное

Обновление трамвайного парка: в Волгограде презентовали и запустили новый вагонВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в ВолгоградеИА «Высота 102» получило благодарность от администрации президента РФ

Актуально

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Федеральные новости

 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
Главное

Обновление трамвайного парка: в Волгограде презентовали и запустили новый вагон

Главное 23.01.2026 12:14
0
23.01.2026 12:14


В Волгограде на линию выпустили трамвай, который собран совместно с заводом Екатеринбурга. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в Свердловской области был произведен корпус вагона, который специалисты АО «ЭлектроТранспорт Плюс» установили на ходовую часть «Татра Т-3». 



По информации мэрии Волгограда, трамвай-«гибрид» будет обслуживать маршрут №10 «Жилгородок – Детский центр».


– В ходе работ были восстановлены тяговые двигатели, заменены тормозные системы и выполнен комплекс технических мероприятий, направленных на повышение надёжности и безопасности движения. Перед выходом на маршрут вагон прошёл обкатку и обязательные проверки, подтвердившие его готовность к пассажирской эксплуатации, – прокомментировали в АО «ЭлектроТранспорт Плюс». – От ранее эксплуатируемых трамваев новый вагон отличается обновлённым кузовом, современным интерьером салона и улучшенными условиями для пассажиров. Переработана планировка салона, повышен уровень шумо- и виброизоляции, что особенно важно при ежедневной работе на востребованных маршрутах.


Уникальный трамвай – низкопольный в центральной части: средняя площадка оборудована устройством, позволяющим производить посадку-высадку пассажиров на инвалидных колясках. Вместимость трамвая порядка 150 человек. 

Что немаловажно в морозную погоду, трамвай оборудован климатической системой и мощными отопительными приборами. 

Выход нового трамвайного вагона на линию стал очередным этапом поэтапного обновления городского электротранспорта и направлен на повышение качества пассажирских перевозок.

Фото: администрация Волгограда 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Главное
23.01.2026 12:14
Главное 23.01.2026 12:14
Комментарии

0
Далее
Главное
19.01.2026 06:48
Главное 19.01.2026 06:48
Комментарии

0
Далее
Главное
15.01.2026 12:34
Главное 15.01.2026 12:34
Комментарии

0
Далее
Главное
14.01.2026 21:01
Главное 14.01.2026 21:01
Комментарии

0
Далее
Главное
13.01.2026 16:44
Главное 13.01.2026 16:44
Комментарии

0
Далее
Главное
11.01.2026 18:15
Главное 11.01.2026 18:15
Комментарии

0
Далее
Главное
10.01.2026 06:14
Главное 10.01.2026 06:14
Комментарии

0
Далее
Главное
07.01.2026 14:07
Главное 07.01.2026 14:07
Комментарии

0
Далее
Главное
07.01.2026 06:26
Главное 07.01.2026 06:26
Комментарии

0
Далее
Главное
29.12.2025 18:30
Главное 29.12.2025 18:30
Комментарии

0
Далее
Главное
29.12.2025 17:15
Главное 29.12.2025 17:15
Комментарии

0
Далее
Главное
24.12.2025 13:03
Главное 24.12.2025 13:03
Комментарии

0
Далее
Главное
20.12.2025 12:27
Главное 20.12.2025 12:27
Комментарии

0
Далее
Главное
19.12.2025 17:16
Главное 19.12.2025 17:16
Комментарии

0
Далее
Главное
19.12.2025 12:35
Главное 19.12.2025 12:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:03
Необычный розыск: полиция ищет в Волгограде будущего миллионераСмотреть фотографии
15:35
Двое полицейских спасли замерзавшую в буран жительницу Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:29
В Волгограде задержали директора УК и «крышевавшего» его чиновникаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:03
Андрей Бочаров наградил победителей фиджитал-игр «Код Победы»Смотреть фотографии
14:44
Казачий крестный ход с чудотворной иконой пройдет через ВолгоградСмотреть фотографии
14:15
Пособие при рождении ребенка проиндексируют волгоградцам с 1 февраляСмотреть фотографии
14:09
«Это первый случай»: пострадавшую от взрыва газа пятиэтажку восстановили в КотельниковоСмотреть фотографии
13:58
В Волгоградской области разрешили отстрел 25 лис, волков и шакаловСмотреть фотографии
13:56
Семерых иностранцев выдворят с овощебазы под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:32
Троих рыбаков-безумцев сняли со льда спасатели в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:21
На юге Волгограда после ДТП загорелся автомобильСмотреть фотографии
13:05
«Их мог убить снегопад»: названа вероятная причина гибели трех человек в коттедже под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:14
Обновление трамвайного парка: в Волгограде презентовали и запустили новый вагонСмотреть фотографииCмотреть видео
12:02
Под Волгоградом спасатели эвакуировали пять человек из снежной ловушкиСмотреть фотографии
11:34
Форум-центр на 1000 мест открылся в «Юном ястребе» под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:24
133,4 тысячи волгоградских студентов отпразднуют Татьянин деньСмотреть фотографии
11:12
Операторов связи обяжут возвращать украденные мошенниками деньгиСмотреть фотографии
10:53
Продажу алкоголя запретили 25 января в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:50
Волгоградцам объяснили новые правила авиаперевозок с 1 мартаСмотреть фотографии
10:30
ЕвроХим-ВолгаКалий награждает лучших рационализаторовСмотреть фотографии
10:20
Систему оплаты волгоградским учителям могут изменить с 2027 годаСмотреть фотографии
10:02
Гандболисты «Каустика» проиграли ЦСКА в Москве Смотреть фотографии
09:58
Предпринимателя из Волжского оштрафовали на 15 тысяч за картинки с «Лунтиком»Смотреть фотографии
09:58
В Ростове накрыли «черную» аптеку с опасными лекарствамиСмотреть фотографии
09:39
В Волгограде 23 января урезали маршруты трамваев №3 и №4Смотреть фотографии
09:09
Под Волгоградом простились с погибшим на СВО добровольцем Никитой КольченкоСмотреть фотографии
08:46
В поселке под Волгоградом женщина с двумя детьми насмерть угорели в своем домеСмотреть фотографии
08:04
Волгоградцев начали обманывать под видом соседейСмотреть фотографии
08:04
В райцентре Волгоградской области пропала вода из-за сгоревшего насосаСмотреть фотографии
07:38
БПЛА ВСУ атаковали соседние с Волгоградской областью регионыСмотреть фотографии
 