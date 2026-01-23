Обновление трамвайного парка: в Волгограде презентовали и запустили новый вагон





В Волгограде на линию выпустили трамвай, который собран совместно с заводом Екатеринбурга. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в Свердловской области был произведен корпус вагона, который специалисты АО «ЭлектроТранспорт Плюс» установили на ходовую часть «Татра Т-3».





По информации мэрии Волгограда, трамвай-«гибрид» будет обслуживать маршрут №10 «Жилгородок – Детский центр».





– В ходе работ были восстановлены тяговые двигатели, заменены тормозные системы и выполнен комплекс технических мероприятий, направленных на повышение надёжности и безопасности движения. Перед выходом на маршрут вагон прошёл обкатку и обязательные проверки, подтвердившие его готовность к пассажирской эксплуатации, – прокомментировали в АО «ЭлектроТранспорт Плюс». – От ранее эксплуатируемых трамваев новый вагон отличается обновлённым кузовом, современным интерьером салона и улучшенными условиями для пассажиров. Переработана планировка салона, повышен уровень шумо- и виброизоляции, что особенно важно при ежедневной работе на востребованных маршрутах.





Уникальный трамвай – низкопольный в центральной части: средняя площадка оборудована устройством, позволяющим производить посадку-высадку пассажиров на инвалидных колясках. Вместимость трамвая порядка 150 человек.

Что немаловажно в морозную погоду, трамвай оборудован климатической системой и мощными отопительными приборами.

Выход нового трамвайного вагона на линию стал очередным этапом поэтапного обновления городского электротранспорта и направлен на повышение качества пассажирских перевозок.

Фото: администрация Волгограда