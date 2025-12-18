Политика

Муравьева сменила кабинеты в администрации Волгоградской области

18.12.2025
0
18.12.2025 16:09


Новые кадровые перестановки произошли в администрации Волгоградской области 18 декабря, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу обладмина. Ранее занимавшая пост  главы комитета молодежной политики Ирина Муравьева возглавила комитет физической культуры и спорта. 

Напомним, что Облкомспорта ранее возглавлял Владимир Попков. Он был уволен 16 октября с данной должности. 


– У Ирины Александровны несколько высших образований, в том числе по направлению физической культуры и спорта – она окончила Волгоградскую государственную академию физической культуры. Несколько лет работала в Волгоградской областной специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва: прошла путь от старшего инструктора-методиста до заместителя директора, – сообщили в администрации Волгоградской области.   

Временно руководить комитетом молодежной политики Волгоградской области предстоит до нового назначения зампреду Муравьевой Александру Петрашеву.

Фото: архив ИА «Высота 102», Волгоградская областная дума 

Комментарии
