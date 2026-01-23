Главное

Обновление трамвайного парка: в Волгограде презентовали и запустили новый вагонВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в ВолгоградеИА «Высота 102» получило благодарность от администрации президента РФ

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
Назначена дата первого заседания в Сочи по делу водителя BMW Пака

23.01.2026 18:36
0
23.01.2026 18:36


Первое заседание по уголовному делу водителя BMW Александра Пака состоится в Сочи в следующем месяце. Как сообщает ИА «Высота 102», судья Третьего апелляционного суда общей юрисдикции Дмитрий Пономаренко назначил процесс на 19 февраля. 

Напомним, четверо адвокатов 74-летнего Александра Пака намерены обжаловать в апелляционном суде суровый приговор, который их доверителю вынес в Волгограде областной суд при участии присяжных. В ноябре 2025 года пенсионера приговорили к 11 годам колонии строгого режима за убийство многодетной Екатерины Буравлевой. BMW, которым управлял Пак, переехал женщину, в результате чего она спустя месяц не приходя в сознание скончалась в институте им. Склифосовского. 

Суд присяжных и Волгоградский областной суд пришли к выводу о том, что Александр Пак совершил именно убийство и гибель волгоградки была неслучайной.  Как ранее сообщало ИА «Высота 102», внимательно следившее за процессом, в ходе дорожного конфликта Буравлева хотела выяснить с Паком отношения, однако при попытке открыть водительскую дверь BMW упала на землю и оказалась под колесами дорогой иномарки. Сам же Пак утверждал в суде, что не видел женщину и не слышал, как она стучала по двери. Более того, пенсионер, как оказалось, имеющий отклонения в работе органов слуха и зрения, даже не заметил как переехал человека. 74-летний Пак не признал вины и не смог убедить в своей правоте присяжных, на участии в процессе которых настаивал он сам. 

До оглашения приговора в Волгоградском областном суде четверо адвокатов Пака просили о переквалификации уголовного дела по более мягкой статье Уголовного кодекса РФ. Однако суд не принял их доводы. В апелляционном суде в Сочи защитники пенсионера намерены обжаловать приговор и добиваться его отмены. 

Есть возражения и у прокуратуры. С 11 годами строгого режима надзорное ведомство согласилось, однако, как стало известно ИА «Высота 102», у гособвинения есть замечания в материальной части назначенного Паку наказания.

Отметим, все четверо адвокатов Александра Пака планируют лично явиться в Сочи для участия в новом процессе.   

18:59
Свой вес в морковках волгоградцы смогут узнать в ЦПКиОСмотреть фотографии
18:36
Назначена дата первого заседания в Сочи по делу водителя BMW ПакаСмотреть фотографии
18:10
Участника СВО Егора Семко похоронят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:50
Первую игру «Ротора» под началом Парфёнова прервал сильный ливень в ТурцииСмотреть фотографии
17:25
Волгоградцы жалуются на сбой в работе «ВКонтакте»Смотреть фотографии
17:06
Из-за ДТП жители Дубовки остались без светаСмотреть фотографии
16:57
Водителей предупреждают о сильном снегопаде в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:17
Интереснее, чем в учебниках: волгоградские студентки рассказали, почему выбрали металлургиюСмотреть фотографии
16:03
Необычный розыск: полиция ищет в Волгограде будущего миллионераСмотреть фотографии
15:35
Двое полицейских спасли замерзавшую в буран жительницу Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:29
В Волгограде задержали директора УК и «крышевавшего» его чиновникаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:03
Андрей Бочаров наградил победителей фиджитал-игр «Код Победы»Смотреть фотографии
14:44
Казачий крестный ход с чудотворной иконой пройдет через ВолгоградСмотреть фотографии
14:15
Пособие при рождении ребенка проиндексируют волгоградцам с 1 февраляСмотреть фотографии
14:09
«Это первый случай»: пострадавшую от взрыва газа пятиэтажку восстановили в КотельниковоСмотреть фотографии
13:58
В Волгоградской области разрешили отстрел 25 лис, волков и шакаловСмотреть фотографии
13:56
Семерых иностранцев выдворят с овощебазы под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:32
Троих рыбаков-безумцев сняли со льда спасатели в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:21
На юге Волгограда после ДТП загорелся автомобильСмотреть фотографии
13:05
«Их мог убить снегопад»: названа вероятная причина гибели трех человек в коттедже под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:14
Обновление трамвайного парка: в Волгограде презентовали и запустили новый вагонСмотреть фотографииCмотреть видео
12:02
Под Волгоградом спасатели эвакуировали пять человек из снежной ловушкиСмотреть фотографии
11:34
Форум-центр на 1000 мест открылся в «Юном ястребе» под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:24
133,4 тысячи волгоградских студентов отпразднуют Татьянин деньСмотреть фотографии
11:12
Операторов связи обяжут возвращать украденные мошенниками деньгиСмотреть фотографии
10:53
Продажу алкоголя запретили 25 января в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:50
Волгоградцам объяснили новые правила авиаперевозок с 1 мартаСмотреть фотографии
10:30
ЕвроХим-ВолгаКалий награждает лучших рационализаторовСмотреть фотографии
10:20
Систему оплаты волгоградским учителям могут изменить с 2027 годаСмотреть фотографии
10:02
Гандболисты «Каустика» проиграли ЦСКА в Москве Смотреть фотографии
 