Назначена дата первого заседания в Сочи по делу водителя BMW Пака





Первое заседание по уголовному делу водителя BMW Александра Пака состоится в Сочи в следующем месяце. Как сообщает ИА «Высота 102», судья Третьего апелляционного суда общей юрисдикции Дмитрий Пономаренко назначил процесс на 19 февраля.

Напомним, четверо адвокатов 74-летнего Александра Пака намерены обжаловать в апелляционном суде суровый приговор, который их доверителю вынес в Волгограде областной суд при участии присяжных. В ноябре 2025 года пенсионера приговорили к 11 годам колонии строгого режима за убийство многодетной Екатерины Буравлевой. BMW, которым управлял Пак, переехал женщину, в результате чего она спустя месяц не приходя в сознание скончалась в институте им. Склифосовского.

Суд присяжных и Волгоградский областной суд пришли к выводу о том, что Александр Пак совершил именно убийство и гибель волгоградки была неслучайной. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», внимательно следившее за процессом, в ходе дорожного конфликта Буравлева хотела выяснить с Паком отношения, однако при попытке открыть водительскую дверь BMW упала на землю и оказалась под колесами дорогой иномарки. Сам же Пак утверждал в суде, что не видел женщину и не слышал, как она стучала по двери. Более того, пенсионер, как оказалось, имеющий отклонения в работе органов слуха и зрения, даже не заметил как переехал человека. 74-летний Пак не признал вины и не смог убедить в своей правоте присяжных, на участии в процессе которых настаивал он сам.

До оглашения приговора в Волгоградском областном суде четверо адвокатов Пака просили о переквалификации уголовного дела по более мягкой статье Уголовного кодекса РФ. Однако суд не принял их доводы. В апелляционном суде в Сочи защитники пенсионера намерены обжаловать приговор и добиваться его отмены.

Есть возражения и у прокуратуры. С 11 годами строгого режима надзорное ведомство согласилось, однако, как стало известно ИА «Высота 102», у гособвинения есть замечания в материальной части назначенного Паку наказания.

Отметим, все четверо адвокатов Александра Пака планируют лично явиться в Сочи для участия в новом процессе.