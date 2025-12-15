Новым руководителем комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области стал 39-летний Владимир Шкарупелов, который еще совсем недавно возглавлял Фроловский район области.

В обладмине сообщили, что новые кандидатуры в обязательном порядке проходят кадровый фильтр «Единой России» и региональное собрание.

Шкарупелов, напомним, ушел в отставку с должности главы района 12 декабря по собственному желанию. Сообщалось, что он написал соответствующее заявление в связи с переходом на другую работу.

О новом главе Облпромторга и ТЭК известно, что он из семьи крупных фермеров. Является уроженцем Киквидзенского района.

Фото Владимир Шкарупелов/ t.me





