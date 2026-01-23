Главное

Первую игру «Ротора» под началом Парфёнова прервал сильный ливень в Турции

Спорт 23.01.2026 17:50
0
23.01.2026 17:50


Сегодня, 23 января, в Турции прошёл товарищеский матч между «Ротором» и песчанокопской «Чайкой». В первой игре под руководством Дмитрия Парфёнова волгоградская команда разошлась миром с соперником со счётом 0:0. Игра в Анталье была остановлена во втором тайме из-за сильного ливня. 

Напомним, «Ротор», завершивший летне-осеннюю часть Первой лиги на седьмом месте с 30 очками, после небольшого домашнего сбора отправился в Турцию, где команда тренируется с 16 января. На данный момент «Ротор» подписал контракт с четырьмя новичками. Защитник Егор Данилкин, полузащитник Александр Трошечкин и нападающий Саид Алиев вышли на игру с «Чайкой» в стартовом составе, а ещё один новобранец – атакующий полузащитник Илья Родионов остался в запасе.

Также с первых минут появились Никита Чагров, Вячеслав Бардыбахин, Денис Фомин, Максим Храмцов, Сергей Макаров, Ярослав Арбузов, Артём Симонян и Илья Сафронов. Отметим, соперники уже встречались в нынешнем сезоне Первой лиги – в сентябре «Ротор» разгромил «Чайку» в гостях со счётом 6:0.

Если для волгоградцев сегодняшний матч стал первым на сборах в Турции, то песчанокопский коллектив провёл вторую встречу – 20 января подопечные известного в прошлом футболиста московского «Спартака» и сборной России Дмитрия Комбарова со счётом 2:3 уступили «Узгену» из Кыргызстана. 

Матч «Ротора» и «Чайки» из-за непростых погодных условий был перенесен с 17-00 ч. на 15-00 ч. По ходу встречи шёл сильный дождь. Кроме того, по техническим причинам первую игру под руководством Дмитрия Парфёнова болельщики не смогли увидеть в прямом эфире. Поэтому любители футбола имели возможность следить за происходящими событиями на поле только из текстовых трансляций в соцсетях клубов. 

В первом тайме «Ротор» мог открыть счёт на 32-й минуте. Арбузов пробил головой в нижний угол – от пропущенного мяча «Чайку» спас голкипер Семён Фадеев.

Вскоре сине-голубые имели ещё один шанс забить. Арбузов с Алиевым преодолели оборону соперника и вышли на пустые ворота. Завершающую передачу Ярослава на Саида прервала лужа, из-за которой мяч так и не добрался до форварда, и атака завершилась безрезультатно. 

Сразу после перерыва Парфёнов произвёл 10 замен. В составе остался только Данилкин. Но обильный ливень и испортившийся газон не позволили командам доиграть матч. Из-за форс-мажорных обстоятельств игра была прервана по ходу второго тайма при счёте 0:0.   

31 января «Ротор» в Турции встретится с ещё одним соперником из Первой лиги – «Уфой». 

Иван Тюгаев

