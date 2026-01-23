Семерых иностранцев выдворят с овощебазы под Волгоградом

Очередной рейд по проверке миграционного законодательства провели полицейские на овощехранилищах в Городищенском районе. Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, были проверены документы и разрешения на работу у 43 граждан иностранных государств, 30 из них доставили в райотдел полиции.
- В отношении 12 иностранцев за нарушение миграционного законодательства составлены административные материалы, 7 человек, незаконно находящиеся на территории страны, будут помещены в Центр временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения за пределы Российской Федерации, - сообщили в главке.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области t.me