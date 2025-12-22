Политика

Экс-глава района Мелкумов занял пост в администрации Волгоградской области

В администрации Волгоградской области вновь произошли кадровые изменения. Александр Мелкумов назначен на пост зампреда облком безопасности населения региона.

Отметим, ранее редакция сообщала о том, что Александр Мелкумов 18 декабря покинул пост главы Старополтавского района. Одновременно с ним занимаемую должность освободил и глава Палласовского района Вячеслав Толмачев. Тогда в администрации региона подчёркивали, что полномочия руководителей прекращены в связи с переходом на новое место работы.

