Экс-глава района Мелкумов занял пост в администрации Волгоградской области

В администрации Волгоградской области вновь произошли кадровые изменения. Александр Мелкумов назначен на пост зампреда облком безопасности населения региона.
Отметим, ранее редакция сообщала о том, что Александр Мелкумов 18 декабря покинул пост главы Старополтавского района. Одновременно с ним занимаемую должность освободил и глава Палласовского района Вячеслав Толмачев. Тогда в администрации региона подчёркивали, что полномочия руководителей прекращены в связи с переходом на новое место работы.
Официальный Telegram-канал Александра Мелкумова