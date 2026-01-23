Жители села Руднянского района Волгоградской области обратились на федеральный телеканал с жалобой на многодетную семью, в которой воспитываются пять мальчиков в возрасте от 12 до 20 лет и две девочки, которым 8 и 11 лет. Волгоградцы заявили о том, что несовершеннолетние якобы не дают им спокойной жизни. Однако во время съемок очевидной стала другая проблема – за детьми нет должного ухода, а двое ребят нуждаются в срочной врачебной помощи.

Одна из жительниц села – Рита Евтеева – рассказала в эфире «Мужское/Женское», почему собирала подписи за выселение семьи Лосовых. Со слов женщины, дети устраивают беспредел, воруют. Некоторые селяне якобы даже боятся выходить на улицу.





Основные претензии волгоградцев – к старшим из детей семьи Лосовых. Один из мальчиков состоит на учете после избиения 6-классника. Селяне настаивают, что и других драк было немало.

Биологический отец детей, как прозвучало в ходе программы, скончался вскоре после того, как был выгнан супругой. Именно многодетную мать жители села винят и в его гибели, и в том, что она из рук вон плохо следит за детьми.





Особые опасения вызывает состояние одного из 13-летних сыновей женщины, которому срочно нужна операция по исправлению опорно-двигательного аппарата.

Именно ненадлежащий уход за детьми и привлек внимание главы СК России Александра Бастрыкина. Как сообщили после выхода программы в Центральном аппарате СКР, на основе изложенных сведений уже возбудили уголовное дело.

– В эфире программы озвучена информация о нарушении прав семерых детей в Волгоградской области. Сообщалось о неудовлетворительных условиях жизни детей, их социальной дезадаптации и отсутствии должного контроля. При этом отмечается, что двое мальчиков имеют серьезные проблемы со здоровьем, однако мать не обеспечивает им должного лечения и воспитания. Также отмечается бездействие органов профилактики. Следственным управлением СК России по Волгоградской области по озвученным в эфире сведениям возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ – халатность, – сообщили в ЦА СКР.

О ходе расследования уголовного дела Александру Бастрыкину доложит руководитель СУ СК России по Волгоградской области Василий Семенов.

Фото: скриншот записи программы Мужское/Женское