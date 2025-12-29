Политика

Лавров: Киев атаковал резиденцию Путина в Новгородской области

Политика 29.12.2025 19:19
0
29.12.2025 19:19


Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о террористической атаке ВСУ на резиденцию президента России в Новгородской области. Согласно заявлению Лаврова, Киев использовал при этом 91 ударный БПЛА. 

Как уточняет РИА Новости, атака была совершена в ночь с 28 на 29 декабря. Дежурными средствами ПВО Минобороны РФ все вражеские дроны были успешно ликвидированы. Также сообщается, что объекты для ответных ударов и время их нанесения российской армией уже определены.

Несмотря на предпринятую Киевом попытку атаковать резиденцию Владимира Путина, Россия не планирует выходить из переговорного процесса с США, также заявил глава МИД Лавров.

Также сообщается, что президент США Трамп заявил в разговоре с Путиным, что не мог предположить «такие сумасшедшие действия», как атака БПЛА на госрезиденцию президента РФ. По его словам американские подходы к работе с Зеленским после этого будут пересмотрены.

Фото: МИД России 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
29.12.2025 20:51
Политика 29.12.2025 20:51
Комментарии

0
Далее
Политика
29.12.2025 19:19
Политика 29.12.2025 19:19
Комментарии

0
Далее
Политика
25.12.2025 16:03
Политика 25.12.2025 16:03
Комментарии

0
Далее
Политика
25.12.2025 15:10
Политика 25.12.2025 15:10
Комментарии

0
Далее
Политика
24.12.2025 10:14
Политика 24.12.2025 10:14
Комментарии

0
Далее
Политика
22.12.2025 17:41
Политика 22.12.2025 17:41
Комментарии

0
Далее
Политика
18.12.2025 21:26
Политика 18.12.2025 21:26
Комментарии

0
Далее
Политика
18.12.2025 20:57
Политика 18.12.2025 20:57
Комментарии

0
Далее
Политика
18.12.2025 16:09
Политика 18.12.2025 16:09
Комментарии

0
Далее
Политика
15.12.2025 16:28
Политика 15.12.2025 16:28
Комментарии

0
Далее
Политика
13.12.2025 18:20
Политика 13.12.2025 18:20
Комментарии

0
Далее
Политика
11.12.2025 20:53
Политика 11.12.2025 20:53
Комментарии

0
Далее
Политика
08.12.2025 18:46
Политика 08.12.2025 18:46
Комментарии

0
Далее
Политика
08.12.2025 13:16
Политика 08.12.2025 13:16
Комментарии

0
Далее
Политика
04.12.2025 18:41
Политика 04.12.2025 18:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:51
Трамп намерен пересмотреть подходы к работе с Зеленским после атаки на резиденцию ПутинаСмотреть фотографии
20:28
Участникам Сталинградской битвы выплатят по 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
20:02
Неужели без дождя? Метеоролог рассказала о погоде в Волгограде на Новый годСмотреть фотографии
19:48
Партию левых сигарет на 10 тысяч рублей уничтожат в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:21
Под Волгоградом 7-летнему ученику сломали ногу в школеСмотреть фотографии
19:19
Лавров: Киев атаковал резиденцию Путина в Новгородской областиСмотреть фотографии
19:02
Кредитный портфель волгоградских компаний вырос до 336 млрдСмотреть фотографии
18:50
Умерла изуродованная канцелярским ножом в сауне ростовчанкаСмотреть фотографии
18:30
Войска беспилотных систем: кто из волгоградцев может служить, какие выплатыСмотреть фотографии
17:47
Новые ЖК, «фишки» и планы: «Синара-Девелопмент» построила в 2025 году в Волгограде свыше 50 тыс. кв. метров жильяСмотреть фотографии
17:46
Экс-судья Турсунганым Утюшева скончалась в Палласовке Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:15
Пострадавшие от БПЛА волгоградцы начали получать выплаты: объясняем, за что и сколькоСмотреть фотографии
16:43
Памятник и музей СВО у Мамаева кургана в Волгограде воздвигнут в 2026 годуСмотреть фотографии
15:16
Растопили лед: в Волжском прошел фестиваль русских забав, елок и новогодних нарядовСмотреть фотографии
15:13
Волгоградец забил до смерти пассажира автобуса в Советском районеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:13
Членов финансовой ОПГ жестко скрутили волгоградские силовикиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:28
Волгоградцам досрочно выплачивают проиндексированные на 7,6% пенсииСмотреть фотографии
14:05
Короткая предновогодняя неделя началась у волгоградцевСмотреть фотографии
13:51
Под Волгоградом 330 жителей поселка 9-й день выживают без воды и отопленияСмотреть фотографии
13:48
И вкусно, и полезно: как кормить детей в новогодние праздники без вреда для здоровьяСмотреть фотографии
13:12
«Концессии» на новогодних каникулах: как будут работать и куда звонитьСмотреть фотографии
12:49
Новогоднюю ночь с легким морозцем без снега прогнозируют в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:21
Волгоградка отсудила у «дочки» РЖД компенсацию за поездку в вагоне без туалетовСмотреть фотографии
12:18
Новые «ловушки» для лихачей появились на дорогах Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде 43 ветерана СВО пополнили ассоциациюСмотреть фотографии
11:40
ДТП остановило скоростные трамваи от Триумфальной до ТРЦ Европа в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:22
В Волгограде школьник за рулём «Жигулей» спровоцировал ДТП на ул. ЭлектролесовскойСмотреть фотографии
11:21
Дорожники обработали улицы реагентами к утреннему часу пик в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:56
Пассажирка Audi скончалась после страшного ДТП с грузовиком в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:44
Мобильные офисы налоговой службы примут волгоградцев в январе: график работыСмотреть фотографии
 