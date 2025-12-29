Лавров: Киев атаковал резиденцию Путина в Новгородской области





Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о террористической атаке ВСУ на резиденцию президента России в Новгородской области. Согласно заявлению Лаврова, Киев использовал при этом 91 ударный БПЛА.

Как уточняет РИА Новости, атака была совершена в ночь с 28 на 29 декабря. Дежурными средствами ПВО Минобороны РФ все вражеские дроны были успешно ликвидированы. Также сообщается, что объекты для ответных ударов и время их нанесения российской армией уже определены.

Несмотря на предпринятую Киевом попытку атаковать резиденцию Владимира Путина, Россия не планирует выходить из переговорного процесса с США, также заявил глава МИД Лавров.

Также сообщается, что президент США Трамп заявил в разговоре с Путиным, что не мог предположить «такие сумасшедшие действия», как атака БПЛА на госрезиденцию президента РФ. По его словам американские подходы к работе с Зеленским после этого будут пересмотрены.

Фото: МИД России