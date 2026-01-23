Андрей Бочаров наградил победителей фиджитал-игр «Код Победы»





В центре «Форум» клуба «Юный ястреб» сегодня, 23 января, состоялось чествование победителей фиджитал-игр «Код Побед. Награды победителям вручил губернатор Андрей Бочаров, сообщили в администрации Волгоградской области.

Губернатор подчеркнул, что это важное событие состоялось накануне Дня Сталинградской Победы. А участники первых молодежных военно-спортивных фиджитал-игр проявили волю к победе, продемонстрировав мастерство, упорство и взаимовыручку. Глава региона предложил поддержать предложение, сформированное на молодежном фестивале, о проведении спартакиады среди студентов колледжей, техникумов, всех средних профессиональных учебных заведений Волгоградской области.

Финал этих состязаний пройдет на площадке Пятого волгоградского молодежного фестиваля #ТриЧетыре, уже в ближайшее время состоится организационное мероприятие.





Андрей Бочаров также вручил награды победителям первых военно-спортивных фиджитал-игр только что в открытом центре «Форум». В торжественной церемонии были задействованы роботы и дроны — они доставили на сцену конверты с именами призеров.





Напомним, как сообщало V102.RU, в финале игр приняли участие 16 команд профессиональных образовательных организаций региона — более 350 студентов. Ребята соревновались в шести дисциплинах фиджитал-игр: в тактике («Фронт 2.0»), гонке дронов («Дозор Сталинграда»), снайпинге («Стальная мишень), футболе («Вызов Поля»), баскетболе («Бросок победы») и шахматах («Сталинградский перелом»). По итогам двоеборья, которое объединяет реальные спортивные испытания с компьютерными играми и элементами цифрового взаимодействия, первое место в общекомандном зачете заняла команда «Пехота» Волгоградского колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина, второе — команда «СталГРЭС» Волгоградского энергетического колледжа, третье — команда «Операция «Уран» Волгоградского технологического колледжа.