Форум-центр на 1000 мест открылся в «Юном ястребе» под Волгоградом

В Волгоградской области на площадке «Юного ястреба» открылся многофункциональный модульный центр «Форум» на 1000 мест. Первым мероприятием, которое состоится 23 января в этом здании, станет награждение победителей военно-спортивных фиджитал-игр «Код Победы: Сталинградский вызов» с участием главы региона, сообщили в обладмине.

Центр «Форум» площадью почти 1,5 тыс. кв.м. оснащен современным специализированным звуковым, световым и сценическим оборудованием. Здесь можно проводить на высоком уровне различные массовые мероприятия.





В подведении итогов военно-спортивных фиджитал-игр «Код Победы: Сталинградский вызов» примут участие около 700 человек. В их числе команды и их наставники, участники программы «Сталинградский призыв», активисты объединений «Движение первых», «Юнармии», студенты, участники молодежного фестиваля #ТриЧетыре, вожатые, судьи, представители ветеранского сообщества.

В центре военно-патриотического воспитания «Юный ястреб» и оборонно-спортивном лагере «Авангард» возводятся и другие объекты. Так, здесь завершено строительство учебных классов по снайпингу для высокоточной стрельбы по мелким мишеням, по полевой VR-медицине, применению подводных дронов, а также столовой и склада. В настоящее время продолжается возведение закрытого тира, крытого плавательного бассейна, центра для обучения «Гонкам дронов» и других объектов.

Фото: администрации Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!