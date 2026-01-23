Волгоградцы жалуются на сбой в работе «ВКонтакте»

23 января пользователи социальной сети «ВКонтакте» в Волгограде сообщают о массовом сбое, который продолжается уже несколько часов.

- Почему-то часа два-три назад перестали открываться посты. Сообщается об ошибке с предложением попробовать загрузить пост повторно, но это не помогает, - рассказали волгоградцы.





По данным детектора сбоев DownDetector, о проблемах в работе «ВКонтакте» 23 января сообщают жители нескольких регионов России, в их числе республика Хакасия, Вологодская, Новгородская, Кировская и Челябинская области.





