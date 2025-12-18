Сразу два главы района подали в отставку в Волгоградской области

18 декабря в Волгоградской области продолжилось падение глав районов, которые уходят со своих должностей на новую работу. Сегодня уволились сразу двое руководителей – глава Палласовского района Вячеслав Толмачев и глава Старополтавского района Александр Мелкумов.

По информации Облкомтерполитики Волгоградской области, Толмачев и Мелкумов написали заявления о прекращении полномочий в связи с переходом на другое место работы. Районные депутаты их просьбы удовлетворили.

Временно исполняющим обязанности главы Палласовского района назначена первый заместитель главы Светлана Гамидова. В Старополтавском районе врио стал также первый замглавы Михаил Ахтямов.

Напомним, что ранее ушли в отставку главы Фроловского и Ольховского районов. Они возглавили комитеты в администрации Волгоградской области.





