Необычный розыск: полиция ищет в Волгограде будущего миллионера





В Волгограде сегодня, 23 января, полиция объявила о поиске неизвестного, который еще на днях был обладателем миллиона.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, деньги были обнаружены при досмотре двоих жителей Воронежа. Приезжие сознались в том, что завладели средствами в результате мошеннических действий.

Уточняется, что задержание гостей Волгограда произвели сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий регионального Главка полиции. Миллион рублей, который они забрали у не знакомого им человека, далее планировали перечислить сообщникам.

– В настоящий момент проводятся мероприятия по поиску предполагаемого потерпевшего, который 20 января 2026 года в 14:50 недалеко от дома № 73 на проспекте Жукова передал задержанным деньги в сумме 975 тысяч рублей, – сообщают в Главке.

Гражданина, возможно ставшего жертвой мошенников, просят позвонить по номеру (8442)30-43-45, 02.

Отметим, что после оперативных мероприятий деньги мужчине вернут. Таким образом он из бывшего вновь станет настоящим миллионером.