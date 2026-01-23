Водителей предупреждают о сильном снегопаде в Волгоградской области

В Волгоградской и Ростовской областях с 23 по 25 января ожидаются неблагоприятные погодные условия на федеральных трассах.

- Согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, с 23 по 25 января в Волгоградской и Ростовской областях ожидается сильный снегопад, возможна метель, - сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Дорожники, которые отвечают за состоянием трасс, уже находятся в повышенной готовности. В Ростовской области для расчистки автодорог задействовано 109 спецмашин, в Волгоградской области – 231.

Погодная ситуация отслеживается круглосуточно. Количество спецтехники будет регулироваться в зависимости от дорожной обстановки. Водителей просят учитывать погодные условия в пути.

Контакты диспетчеров в случае внештатных ситуаций:

8 (8442) 968625 – Волгоградская и Воронежская области;

8 (863) 2329460 – Ростовская область.





