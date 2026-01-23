Главное

Обновление трамвайного парка: в Волгограде презентовали и запустили новый вагонВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
Пятерых бойцов СВО из Волгоградской области посмертно наградили за подвиги

Общество 23.01.2026 19:24
0
23.01.2026 19:24


В Жирновском районе Волгоградской области передали награды близким пятерых погибших на СВО местных жителей. Как сообщили в администрации района, официальная церемония состоялась сегодня, 23 января. 

Посмертно награждены орденом Мужества:

  • Василий Ландышев, 
  • Дмитрий Шеметов, 
  • Александр Чернышов,
  • Игорь Эйзенах. 
Медаль Суворова передали родным Ивана Головкова. 

Глава Жирновского района Петр Мармура отметил, что гибель земляков, отдавших жизни, для всех жителей является большой утратой. 

- К сожалению, это жестокое противостояние не обходится без жертв, и мы теряем наших бойцов, что является великой утратой для каждого из нас, - отметил руководитель муниципалитета. 

21:55
Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов: «Команда проделала большую работу»  Смотреть фотографии
20:30
Жители волгоградского села хотят избавиться от многодетной семьи: их услышал БастрыкинСмотреть фотографии
20:10
«Мы никуда не уйдем!»: в Волжском Бастрыкина попросили вмешаться в затянувшийся ремонт школыСмотреть фотографииCмотреть видео
19:54
РПН: более 3,5 тысяч волгоградцев пожаловались на вонючие подвалы и грызуновСмотреть фотографии
19:24
Пятерых бойцов СВО из Волгоградской области посмертно наградили за подвигиСмотреть фотографии
18:59
Свой вес в морковках волгоградцы смогут узнать в ЦПКиОСмотреть фотографии
18:36
Назначена дата первого заседания в Сочи по делу водителя BMW ПакаСмотреть фотографии
18:10
Участника СВО Егора Семко похоронят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:50
Первую игру «Ротора» под началом Парфёнова прервал сильный ливень в ТурцииСмотреть фотографии
17:25
Волгоградцы жалуются на сбой в работе «ВКонтакте»Смотреть фотографии
17:06
Из-за ДТП жители Дубовки остались без светаСмотреть фотографии
16:57
Водителей предупреждают о сильном снегопаде в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:17
Интереснее, чем в учебниках: волгоградские студентки рассказали, почему выбрали металлургиюСмотреть фотографии
16:03
Необычный розыск: полиция ищет в Волгограде будущего миллионераСмотреть фотографии
15:35
Двое полицейских спасли замерзавшую в буран жительницу Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:29
В Волгограде задержали директора УК и «крышевавшего» его чиновникаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:03
Андрей Бочаров наградил победителей фиджитал-игр «Код Победы»Смотреть фотографии
14:44
Казачий крестный ход с чудотворной иконой пройдет через ВолгоградСмотреть фотографии
14:15
Пособие при рождении ребенка проиндексируют волгоградцам с 1 февраляСмотреть фотографии
14:09
«Это первый случай»: пострадавшую от взрыва газа пятиэтажку восстановили в КотельниковоСмотреть фотографии
13:58
В Волгоградской области разрешили отстрел 25 лис, волков и шакаловСмотреть фотографии
13:56
Семерых иностранцев выдворят с овощебазы под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:32
Троих рыбаков-безумцев сняли со льда спасатели в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:21
На юге Волгограда после ДТП загорелся автомобильСмотреть фотографии
13:05
«Их мог убить снегопад»: названа вероятная причина гибели трех человек в коттедже под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:14
Обновление трамвайного парка: в Волгограде презентовали и запустили новый вагонСмотреть фотографииCмотреть видео
12:02
Под Волгоградом спасатели эвакуировали пять человек из снежной ловушкиСмотреть фотографии
11:34
Форум-центр на 1000 мест открылся в «Юном ястребе» под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:24
133,4 тысячи волгоградских студентов отпразднуют Татьянин деньСмотреть фотографии
11:12
Операторов связи обяжут возвращать украденные мошенниками деньгиСмотреть фотографии
 