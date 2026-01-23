Пятерых бойцов СВО из Волгоградской области посмертно наградили за подвиги

В Жирновском районе Волгоградской области передали награды близким пятерых погибших на СВО местных жителей. Как сообщили в администрации района, официальная церемония состоялась сегодня, 23 января.

- К сожалению, это жестокое противостояние не обходится без жертв, и мы теряем наших бойцов, что является великой утратой для каждого из нас, - отметил руководитель муниципалитета.