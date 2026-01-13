ИА «Высота 102» получило благодарность от администрации президента РФ





Сегодня, 13 января, в День российской печати порядка 70 представителей средств массовой информации Волгоградской области наградили Почетными грамотами, Благодарственными письмами губернатора, Волгоградской областной думы, медалями и дипломами Союза журналистов России. Награды получил и коллектив ИА «Высота 102».

Сотрудники информационного агентства за высокие профессиональные достижения и значительный вклад в развитие журналистики по итогам работы за 2025 год удостоены Благодарственных писем и Почетной грамоты губернатора Волгоградской области – это главный редактор издания Евгений Соколова, заместитель главного редактора Ирина Ильичева.





ИА «Высота 102» оказалось единственным из СМИ Волгоградской области, получившим благодарственное письмо от руководителя администрации президента РФ Антона Вайно за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Эту награду Евгении Соколовой вручил заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов.

- 2025 год был для всех нас и непростым, и важным. В год 80-летия победы редакция «Высота 102» и наши коллеги из СМИ Волгоградской области делали всё, чтобы память о подвиге советских солдат, защитников Сталинграда не превращалась со временем в сухие строчки из учебников. Чтобы имена героев и истории их подвигов звучали громко и были услышаны. Уверена, что все мы продолжим работу в этом направлении и далее, - сказала на торжественной церемонии главный редактор ИА «Высота 102».





Евгения Соколова отметила, что эта награда - прежде всего, оценка труда всего коллектива информагентства «Высота 102», сотрудники которого, как и многие СМИ, сталкиваются сегодня с новыми вызовами и ограничениями, но стараются при этом работать честно, помогать людям и со всей ответственностью доносить до своих читателей объективную и достоверную информацию.





Сегодня среди награжденных было много представителей редакций районных и городских газет Волгоградской области, региональных и федеральных СМИ, радиостанций, телекомпаний, печатных и сетевых изданий: Муниципального телевидения Волгограда, телекомпании «Волгоград 1», радиостанций «Новая волна» и «Авторадио», информагентств «Россия сегодня», «Высота 102», РИАЦ, сотрудники печатных и сетевых изданий «Новости Волгограда.ру», V1.RU, «Комсомольская правда», «Российская газета», «Аргументы и факты – Нижнее Поволжье», а также редакций районных и городских газет.

С Днем печати представителей редакций и журналистов с профессиональным праздником тепло поздравили заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов, председатель областного комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Михаил Битюцкий, зампредседателя Волгоградской областной думы Михаил Струк и руководитель волгоградского отделения Союза журналистов России Вячеслав Черепахин.





