Главное

ИА «Высота 102» получило благодарность от администрации президента РФ

Главное 13.01.2026 16:44
0
13.01.2026 16:44


Сегодня, 13 января, в День российской печати порядка 70 представителей средств массовой информации Волгоградской области наградили Почетными грамотами, Благодарственными письмами губернатора, Волгоградской областной думы, медалями и дипломами Союза журналистов России. Награды получил и коллектив ИА «Высота 102».

Сотрудники информационного агентства за высокие профессиональные достижения и значительный вклад в развитие журналистики по итогам работы за 2025 год удостоены Благодарственных писем и Почетной грамоты губернатора Волгоградской области – это главный редактор издания Евгений Соколова, заместитель главного редактора Ирина Ильичева.


ИА «Высота 102» оказалось единственным из СМИ Волгоградской области, получившим благодарственное письмо от руководителя администрации президента РФ Антона Вайно за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Эту награду Евгении Соколовой вручил заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов.

- 2025 год был для всех нас и непростым, и важным. В год 80-летия победы редакция «Высота 102» и наши коллеги из СМИ Волгоградской области делали всё, чтобы память о подвиге советских солдат, защитников Сталинграда не превращалась со временем в сухие строчки из учебников. Чтобы имена героев и истории их подвигов звучали громко и были услышаны. Уверена, что все мы продолжим работу в этом направлении и далее, - сказала на торжественной церемонии главный редактор ИА «Высота 102».


Евгения Соколова отметила, что эта награда - прежде всего, оценка труда всего коллектива информагентства «Высота 102», сотрудники которого, как и многие СМИ, сталкиваются сегодня с новыми вызовами и ограничениями, но стараются при этом работать честно, помогать людям и со всей ответственностью доносить до своих читателей объективную и достоверную информацию.


Сегодня среди награжденных было много представителей редакций районных и городских газет Волгоградской области, региональных и федеральных СМИ, радиостанций, телекомпаний, печатных и сетевых изданий: Муниципального телевидения Волгограда, телекомпании «Волгоград 1», радиостанций «Новая волна» и «Авторадио», информагентств «Россия сегодня», «Высота 102», РИАЦ, сотрудники печатных и сетевых изданий «Новости Волгограда.ру», V1.RU, «Комсомольская правда», «Российская газета», «Аргументы и факты – Нижнее Поволжье», а также редакций районных и городских газет.

С Днем печати представителей редакций и журналистов с профессиональным праздником тепло поздравили заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов, председатель областного комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Михаил Битюцкий, зампредседателя Волгоградской областной думы Михаил Струк и руководитель волгоградского отделения Союза журналистов России Вячеслав Черепахин.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Главное
13.01.2026 16:44
Главное 13.01.2026 16:44
Комментарии

0
Далее
Главное
11.01.2026 18:15
Главное 11.01.2026 18:15
Комментарии

0
Далее
Главное
10.01.2026 06:14
Главное 10.01.2026 06:14
Комментарии

0
Далее
Главное
07.01.2026 14:07
Главное 07.01.2026 14:07
Комментарии

0
Далее
Главное
07.01.2026 06:26
Главное 07.01.2026 06:26
Комментарии

0
Далее
Главное
29.12.2025 18:30
Главное 29.12.2025 18:30
Комментарии

0
Далее
Главное
29.12.2025 17:15
Главное 29.12.2025 17:15
Комментарии

0
Далее
Главное
24.12.2025 13:03
Главное 24.12.2025 13:03
Комментарии

0
Далее
Главное
20.12.2025 12:27
Главное 20.12.2025 12:27
Комментарии

0
Далее
Главное
19.12.2025 17:16
Главное 19.12.2025 17:16
Комментарии

0
Далее
Главное
19.12.2025 12:35
Главное 19.12.2025 12:35
Комментарии

0
Далее
Главное
16.12.2025 15:09
Главное 16.12.2025 15:09
Комментарии

0
Далее
Главное
11.12.2025 16:47
Главное 11.12.2025 16:47
Комментарии

0
Далее
Главное
11.12.2025 16:01
Главное 11.12.2025 16:01
Комментарии

0
Далее
Главное
10.12.2025 12:06
Главное 10.12.2025 12:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:38
Двое бойцов из Рудни Волгоградской области погибли на СВОСмотреть фотографии
18:27
Еще два БПЛА сбили над Волгоградской областью 13 январяСмотреть фотографии
18:16
Оценка – удовлетворительно: новые тренеры оценили состояние игроков «Ротора» перед сборами в ТурцииСмотреть фотографии
17:43
Волгоградцы могут отследить злостных неплательщиков алиментов на ГосуслугахСмотреть фотографии
16:44
ИА «Высота 102» получило благодарность от администрации президента РФСмотреть фотографии
16:15
Три подростка нагло ограбили магазин техники под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:04
«Ротор» расстался с защитником Максимом ШвецовымСмотреть фотографии
16:01
Волгоградцы остались без связи 13 январяСмотреть фотографии
15:56
Ледяной дождь со снегопадом обрушатся на Волгоград 13 январяСмотреть фотографии
15:35
Начать с нуля: Билайн сделал бесплатным «Чистый номер»Смотреть фотографии
15:03
Троих пропавших жителей Волгоградской области нашли мертвымиСмотреть фотографии
14:14
В Волгоградской области второй раз за сутки объявлен режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
13:36
Украинские БПЛА атаковали Волгоградскую область 13 январяСмотреть фотографии
12:48
Метель и гололед осложнит обстановку на трассах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:44
Волгоградцы активно воровали еду и хулиганили на новогодних праздникахСмотреть фотографии
12:37
Аэропорт Волгограда заработал после отмены угрозы БПЛАСмотреть фотографии
11:55
В Волжском скончался именитый профессор Вячеслав МейдерСмотреть фотографии
11:53
УК оштрафовали на 300 тысяч за вонючие подвалы в двух домах ВолгоградаСмотреть фотографии
11:37
Пять рейсов задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
11:09
В Михайловке простятся с заслуженным учителем Надеждой ИльичевойСмотреть фотографии
10:23
Пенсионерка из Камышина заплатила за посылку от мошенников 5,2 млнСмотреть фотографии
10:12
Новую дорогу к пойме Царицы открыл в Волгограде губернатор Бочаров 13 январяСмотреть фотографии
10:02
Угрозу БПЛА и план «Ковер» объявили в Волгограде и областиСмотреть фотографии
10:00
Весну в конце зимы пообещали волгоградцам метеорологиСмотреть фотографии
09:31
Резиновую халабуду с 14 иностранцами выявили в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:19
Четыре самолета из двух столиц задержаны в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
09:00
В Таганроге после атаки разрушен промобъект, жилые дома, газовые коммуникации и машиныСмотреть фотографии
08:46
Продажа билетов на концерт Лолиты застопорилась в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:06
ДТП и заторы: в Волгоградской области фиксируются первые пострадавшие из-за непогодыСмотреть фотографии
07:12
Волгоградцы утром 13 января вышли на обледенелые улицыСмотреть фотографии
 