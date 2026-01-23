В Волгограде задержали директора УК и «крышевавшего» его чиновника





Силовики задержали директора УК «Планета» и начальника жилищно-коммунального отдела администрации Тракторозаводского района Волгограда Василия Кобзева за взяточничество. Сообщения о пресечении коррупционного преступления при предоставлении коммунальных услуг опубликовали 23 января СУ СКР и ГУ МВД России по региону.

- В период с марта 2024 года по ноябрь 2025 года руководитель управляющей компании систематически передавала должностному лицу администрации денежные средства в качестве взятки. Незаконное вознаграждение предназначалось за преступное бездействие, выражавшееся в непринятии мер административного реагирования, а также в непроведении проверок деятельности управляющей компании. Общая сумма переданных денежных средств превысила 340 тысяч рублей, - сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки) и ч.4 ст. 290 УК РФ (Дача взятки). В основу легли материалы, собранные оперативниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел.

В ГУ МВД России по региону в свою очередь добавили, что по местам проживания и работы задержанных проведены обыски.

Изъяты бухгалтерские документы, мобильные телефоны, электронные носители, содержащие сведения, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Также устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов.

Видео: СУ СКР по Волгоградской области





